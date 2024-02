Dengue: Mais de 1.700 doses da vacina são aplicadas apenas no final de semana em Dourados

Neste final de semana a Prefeitura deu início à vacinação na Reserva Indígena e montou ponto estratégico no Shopping Avenida Center

O último final de semana foi de conscientização e imunização contra a dengue em Dourados. Apenas nos dias 24 e 25/2, sábado e domingo, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de Imunização, aplicou 1.736 doses da vacina.

O resultado é fruto dos esforços da Prefeitura, por meio da Sems, que iniciou no último sábado a vacinação na Reserva Indígena de Dourados, além de montar um ponto de vacinação no Varanda Supermercado e no Shopping Avenida Center, onde a população também pode preencher um formulário com sugestão para melhorar o serviço oferecido.

O formulário revelou uma série de elogios vindos da população, que confirmam a conscientização dos douradenses sobre a importância da vacina e a preocupação em se proteger contra a dengue, como explica o gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques.

“A população teceu muitos elogios sobre o esquema vacinação. Destacaram a organização de nossas equipes, a rapidez nas filas e deu sugestões, as quais já estamos avaliando para melhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado. É isso que buscamos, atingir o maior número de pessoas vacinadas e protegidas em Dourados”, ressalta.

Entre a maioria das respostas do formulário estão os elogios ao atendimento das equipes, aos plantões de vacinação no final de semana com mais opções de data e horário para a aplicação, entre outros.

Dourados é a primeira cidade do Brasil a realizar a vacinação em massa contra a dengue, graças a um acordo da Prefeitura com o laboratório japonês Takeda Pharma, fabricante do imunizante Qdenga. A cobertura vacinal abrange a faixa de 4 e 59 anos.

Durante a semana a vacina continua sendo aplicada em todos os postos de saúde, das 7h às 11h e das 13h às 17h, e na Sala de Vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico), de segunda a sexta das 13h às 19h e aos sábados das 8h às 13h.