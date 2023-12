Dengue: Dourados é a primeira cidade do Brasil a fazer vacinação em massa

Parceria da Prefeitura de Dourados com o laboratório japonês Takeda vai imunizar 150 mil pessoas de 4 até 60 anos

A população douradense poderá se vacinar contra a dengue a partir de 03 de janeiro. Uma parceria entre a Prefeitura de Dourados e o laboratório Takeda, fabricante da vacina, denominada Qdenga, vai disponibilizar 300 mil doses para imunizar 150 mil pessoas, devido ser necessário a aplicação de duas doses, com um intervalo de 3 meses. Além da vacina o laboratório vai oferecer seringas e agulhas sem custo para o município. Para se vacinar, é necessário estar com a carteira do SUS atualizada, se não estiver, é só procurar um posto de saúde para a atualização.

O anúncio foi feito pelo prefeito Alan Guedes nesta sexta-feira (15) em entrevista coletiva com detalhes da ação. O secretário municipal de Saúde, Waldno Lucena, o adjunto Raphael Mattos, o gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques e Devanildo de Souza Santos, coordenador do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, participaram da coletiva.

De acordo com Alan Guedes, parceria com o laboratório japonês Takeda, garantiu doses suficientes para imunizar 150 mil douradenses entre 4 e 59 anos e 11 meses. “A vacina Qdenga já está aprovada pela Anvisa e na rede privada há alguns meses. O laboratório entendeu que Dourados oferece as condições necessárias para essa ação em massa, como pudemos ver no trabalho realizado durante a vacinação contra a covid-19 que agora esperamos repetir com sucesso nessa que é a maior intervenção em saúde coletiva do município”, afirma”.

Waldo Lucena explicou que o plano de imunizar boa parcela dos douradenses partiu da Sems (Secretaria Municipal de Saúde). “Eu costumo dizer que nós não fomos escolhidos, fomos aceitos dada as condições que oferecemos. Encaminhei o pedido no dia 31 de agosto e, para minha surpresa, 16 dias depois veio a resposta que eles aceitariam. Nós temos a expertise adquirida durante a pandemia da covid-19 de vacinar uma população inteira, além de termos algumas características, como número de casos de dengue considerável e de população específica”.

Segundo o secretário, a contrapartida para o laboratório será o envio dos dados para estudo técnico. “O que eles querem é que a gente informe o sistema oficial de monitoramento para que a pesquisa continue, o que, normalmente, nós já fazemos”, afirma.

O ciclo completo de imunização é atingido com as duas doses e a Qdenga, apresentou nos ensaios clínicos, ter eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%. “Esse número é importantíssimo. Podemos reduzir o número de internações gerais para o que temos de pacientes na UTI e mais ainda o número de óbitos”, completa Waldno.

Campanha

A campanha de vacinação contra a dengue começa no dia 3 de janeiro, com a distribuição dos imunizantes para todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). “Vamos ter a oferta das vacinas na área urbana, nas unidades dos distritos e ainda nas reservas indígenas. Paralelamente a isso, vamos montar estratégias direcionadas com unidades móveis visitando empresas, o comércio e buscar levar as doses ao maior número de pessoas possível nos dois ou três primeiros meses”, explica Edvan Marcelo Marques, do NI.

Segundo o laboratório Takeda, a vacina Qdenga garante imunização contra a dengue por até cinco anos. “Até lá esperamos ter a vacina fazendo parte do Plano Nacional de Imunizações [PNI] do Ministério da Saúde para que todos sigam protegidos”, conclui Waldo Lucena.