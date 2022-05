Dengue: Confirmações de casos crescem 67% em uma semana em Dourados 

Em uma semana Dourados diagnosticou mais 40 moradores com dengue. A quantidade de novos casos subiu de 59 para 99 entre os dias 6 e 13 de abril. Segundo o Dourados News, o aumento corresponde a uma alta de 67% em uma semana, conforme cálculo feito com base em informações do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nessa quarta-feira (13), na comparação com o boletim anterior, datado de 6 de abril.

A alta em Dourados está acima do aumento revelado pelos dados estaduais. A quantidade de diagnósticos de dengue subiu 41% em Mato Grosso do Sul nesta mesma semana, com 392 casos positivados.

Com a atualização, o Estado passou a acumular 1.336 novos casos confirmados – 952 através de testes em laboratório e 384 por meio de critério clínico-epidemiológico.

Os casos prováveis de dengue em Mato Grosso do Sul chegaram a 3.845, acumulados desde o início deste ano, além de três mortes causadas pela doença neste período.

Os óbitos por dengue são de dois moradores de Campo Grande – uma mulher de 50 anos e um homem de 46, e uma pessoa do sexo masculino residente em Aparecida do Taboado de 50 anos.

O boletim epidemiológico da dengue é elaborado pela SES através da Gerência Técnica de Doenças Endêmicas, vinculado ao setor de Vigilância em Saúde.