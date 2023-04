Dengue: Atual incidência da doença é de 278 casos a cada 100 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde

A dengue atinge 75% dos municípios do Brasil neste início do ano e os casos crescem 43% em relação a 2022. Apenas um quarto dos municípios brasileiros não registrou nenhum caso provável no ano de 2023. Segundo a CNN Brasil, a constatação está presente no último boletim da doença publicado pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira (6).

Segundo o levantamento, há casos prováveis de dengue registrados em 4.230 cidades brasileiras. A atual incidência da doença é de 278 casos a cada 100 mil pessoas. O Ministério da Saúde informou que houve alta de 43% nos casos em relação ao mesmo período do ano passado.

Até o momento, 183 pessoas já morreram por causa da dengue no país. Ainda há outros 234 óbitos em investigação.

Os estados com maior número de casos são Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

O avanço da doença preocupa as autoridades, porque o número de casos prováveis de dengue e chikungunya notificados no Brasil em 2023 excedem o limite esperado, que é calculado a partir da média histórica. O Ministério da Saúde alerta para uma tendência de aumento de casos nas próximas semanas.

No final de março, foram enviadas equipes técnicas federais para os estados que sinalizaram situação de epidemia: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Tocantins. Este último possui a maior taxa de incidência da doença para o número de habitantes.

Os técnicos foram responsáveis por auxiliar na organização das equipes locais de vigilância e assistência em saúde.

Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado publicou um pacote de R$ 13 milhões para auxiliar os 79 municípios dentro do Programa Estadual de Enfrentamento às Arboviroses (dengue, chikungunya e zika virús), e a Sazonalidade de Vírus Respiratórios.