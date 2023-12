DEFRON apreende carga de maconha avaliada em mais de R$ 11 milhões

Uma equipe da Defron (Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Fronteira) apreendeu por volta das 10h desta terça-feira, 26, em Ponta Porã, mais de 5 toneladas de maconha.

A equipe, no âmbito da Operação Protetor, verificava a informação de uma rota utilizada para o transporte de veículos furtados, especialmente a informação do transporte de um veículo de grande porte de cor branca, através da MS-164, e durante a diligência, uma das equipes avistou um veículo com as características próximo da Receita Federal em Ponta Porã indo em direção à equipe que diligenciava na rodovia. A equipe que operava na rodovia se deparou com o veículo descrito pela outra equipe, e então iniciou a aproximação.

Ao perceber a presença dos policiais, o condutor do veículo aumentava a velocidade que trafegava à medida que a equipe se aproximava, então tendo a suspeita fundada, foi emitida ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos. Ao perceber a abordagem iminente, o motorista do veículo aumentou ainda mais a velocidade, adentrando uma estrada vicinal “Vicinal da Jotabasso”, e quando percebeu que os policiais o seguiram perseguindo, o indivíduo abandonou o veículo e passou a empreender fuga a pé por uma mata do local.

A equipe realizou buscas pelo indivíduo, e ao não localizar, retornou até a carreta iniciando a busca e apreensão veicular, constatando tratar-se de veículo com registro de roubo/furto e localizando grande quantidade de substância entorpecente no compartimento de carga. Novas buscas foram empreendidas na tentativa de localizar o condutor do veículo, porém diante das demais circunstâncias foram interrompidas para que o veículo e a substância entorpecente fossem levados à delegacia. No local, o entorpecente foi pesado e, totalizou 5.287Kg, material avaliado em cerca de 11 milhões e meio de reais, juntamente com o veículo.

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.