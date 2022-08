Defesa Civil alerta para vendaval com rajadas de vento em Dourados

Além de fortes ventos, a cidade segue em situação crítica para baixa umidade relativa do ar

A Defesa Civil emitiu alerta sobre a mudança do tempo entre a noite e a madrugada desta segunda-feira (15) e ao longo da terça-feira (16), devido ao avanço de uma frente fria de fraca intensidade. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a previsão instável é de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 50 e 70 km/h, o que pode ocasionar queda de galhos de árvores.

“No caso de ventos fortes, evite estacionar próximo de outdoor, torres de energias e árvores, já que temos uma cidade bem arborizada. Mantenha a casa fecha, portas e janelas, para evitar a canalização do vento no interior da residência. Desligue os aparelhos elétricos e sempre verifique as condições dos telhados. Em caso de emergência acione a Defesa Civil 199 ou Corpo de Bombeiros 193”, indica o coordenador da Defesa Civil de Dourados, Rodrigo Vitorino da Cruz.

Além de fortes ventos, a cidade segue em situação crítica para baixa umidade relativa do ar, abaixo de 30%. Para aliviar os sintomas do ar seco, a Defesa Civil dá algumas dicas: ingestão de bastante água (cerca de dois litros ao dia), além de sucos naturais e água de coco, também é importante manter a higiene doméstica e evitar o acúmulo de poeira.

O tempo seco, além de incômodo, pode desencadear problemas de saúde como rinite, asma e bronquite. Crianças e idosos são os mais afetados pela baixa umidade do ar, por isso, é necessário atenção especial a esses dois grupos.

Segundo a previsão, a chuva deve amenizar o tempo seco nesta terça-feira (16). O frio está previsto para quinta-feira (18) quando são esperadas temperaturas mínimas entre 9°C e 13°C e máximas de 22°C.