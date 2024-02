De virada, DAC vence o Ivinhema e encerra turno na liderança do Grupo B

Túlio Renan saiu do banco de reservas e marcou os dois gols douradenses, depois de Thiaguinho marcar para o Azulão

Virada e liderança para o Dourados AC no fim do turno nesta primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste sábado (10), pela quinta rodada, o DAC visitou o Ivinhema, saiu perdendo com gol de Thiaguinho, cobrando pênalti, mas Túlio Renan saiu do banco de reservas para marcar duas vezes na vitória douradense por 2 a 1.

Na outra partida da rodada pelo Grupo B, Corumbaense e Aquidauanense ficaram no 1 a 1 no Estádio Arthur Marinho. Agora todos os times da chave jogaram quatro vezes e, com esses resultados, o DAC pula para primeira posição, com nove pontos, deixando o Aquidauanense em segundo com oito. A terceira posição é do Corumbaense com cinco pontos e o Ivinhema caiu para quarto, com quatro pontos. O Novo, com apenas um, é lanterna e amarga lugar na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, os dois jogos acontecem no sábado (17). Às 15h30, o Novo recebe o Ivinhema no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. O Dourados joga mais uma vez fora de casa, desta vez no Estádio Arthur Marinho, às 18h, contra o Corumbaense.

Gols

O primeiro tempo no Estádio Saraiva foi de poucas oportunidades, mas com o DAC mantendo mais a posse de bola. Os dois times arriscaram mais em chutes de média e longa distância, mas os goleiros Léo Lopes e Zé Augusto estavam seguros. Já nos acréscimos, o meia do Ivinhema Lucas, que já tinha cartão amarelo, acertou o rosto do volante Fogliato em uma disputa de bola. O jogador do Azulão foi expulso e o do DAC deixou o jogo direto para o hospital com corte na boca e um dente a menos.

No segundo tempo, o time douradense voltou com um jogador a mais, mas não conseguia se impor. Para piorar, aos sete minutos, em boa jogada de Thiaguinho pela esquerda, o camisa 7 rolou para Corona, mas esse foi derrubado por TH na área. Pênalti marcado por Paulo Henrique Vollkopf. Na cobrança, Thiaguinho abriu o placar para o Ivinhema.

Em desvantagem, o DAC passou a pressionar em busca do gol e Túlio Renan, que havia entrado no intervalo, passou a fazer a diferença. Na melhor chance que teve, após boa troca de passes, parou na defesa de Zé Augusto, que desviou para fora. Na cobrança do escanteio, porém, após bate e rebate na área, a bola sobrou para Túlio que mandou para as redes, empatando o jogo aos 35 minutos.

O gol fez os jogadores do Dourados crescerem e a virada não demorou. Três minutos depois, mais uma vez trocando passes, a bola chegou na medida para Túlio Renan pela direita. Desta vez o camisa 17 foi melhor no duelo com Zé Augusto e tocou por baixo do goleiro para marcar o gol da vitória douradense, que só não foi maior, porque, no último lance do jogo, três jogadores do DAC em contra-ataque puxado por Flaviano, conseguiram perder o gol contra um zagueiro e sem goleiro. Mesmo assim, o placar de 2 a 1 foi muito comemorado.

Grupo A

Estádio Laertão – Costa Rica 0 x 1 Coxim

Estádio Sotero Zárate – Portuguesa 1 x 1 Operário