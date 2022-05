De portas abertas, ALEMS volta a receber a população

A Casa da Cidadania abre novamente suas portas para os sul-mato-grossenses e visitantes. O Palácio Guaicurus, prédio que abriga a sede do Poder Legislativo em Mato Grosso do Sul, recebe a população, conforme o Ato 8/2022, de autoria da Mesa Diretora, publicado na última quinta-feira (28).

A decisão da reabertura ao público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) considerou o atual estágio da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 no Estado. O restabelecimento dos trabalhos presenciais, com a liberação do acesso do público externo às dependências da ALEMS, deverá respeitar o distanciamento social e os cuidados com a biossegurança, sendo o uso da máscara facultativo. Os deputados poderão participar remotamente ou presencialmente das sessões e reuniões plenárias.

O presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), reiterou a importância deste momento. “Eu quero convidar o sul-mato-grossense a participar de nossas sessões plenárias. A Casa está aberta, hoje com muito mais tranquilidade depois das avalições do Prosseguir. Claro, a gente vai verificar a temperatura na entrada da Assembleia e continuar com os protocolos exigidos de biossegurança, cuidado com a limpeza no plenário, a distância entre as pessoas, dispensers de gel em vários lugares. Eu quero convidar toda população de Mato Grosso do Sul para estar presente aqui conosco, porque será um grande dia para nós, novamente, graças a Deus”, destacou o presidente do Legislativo Estadual.

O Ato 9/2022, da Mesa Diretora, restabelece todos os trabalhos legislativos e procedimentos internos em curso, que estavam suspensos em razão da pandemia, para retomada do curso habitual e ordinário, inclusive, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa.

Acessibilidade

As reformas continuaram acontecendo neste período de pandemia. Entre elas as readequações na acessibilidade do prédio. Também houveram reformas nas redes lógica e de energia elétrica, nas copas, banheiros, plenários, pisos e forros do saguão e parte administrativa, e nos gabinetes parlamentares.

Comunicação

Durante a pandemia, os trabalhos legislativos da Assembleia Legislativa não foram interrompidos. Uma reinvenção na maneira de realizar cada tarefa na Casa de Leis foi necessária para a continuidade.

Todos os debates e votações puderam ser acompanhados diariamente pelos canais informativos da ALEMS e as ações específicas de combate à pandemia foram reunidas em um material especial.