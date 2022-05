De estradas a saúde e habitação, Marquinhos discute soluções para problemas em Caarapó

O pré-candidato do PSD ao Governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad, cumpre agenda em Caarapó nesta quarta-feira (4). A agenda inclui reuniões com lideranças, entrevistas em rádios e discussão sobre projetos para resolver problemas que dificultam a vida da população.

“Viemos pela BR-163, e ainda ouvimos falar em duplicação. Há quanto tempo prometeram? Cobram pedágio já. Pediram prazo de mais cinco anos, foi concedido e a tão sonhada duplicação até hoje, infelizmente, não aconteceu. Muitas pessoas morreram em acidentes. Empresas privadas se ofereceram para ajudar a construir rotatórias para facilitar o acesso ao trabalho e o trânsito de famílias para o Bairro Ecopark, mas negaram e não fizeram também. A rodovia passa dentro da cidade, crianças atravessam para ter acesso a escola e correm perigo diariamente. Falta o que? Boa vontade para exigir a garantia deste direito da população”, declarou Marquinhos.

O pré-candidato também lembrou da necessidade de pavimentação da Estrada que liga Caarapó a Laguna Carapã, passando pela Aldeia Te’yíkue. “Ela atenderia produtores e os moradores da aldeia. Uma obra de extrema importância para os municípios. Defendemos uma gestão participativa, que ouve e atende as necessidades em todos os momentos e não apenas próximo da eleição. São os moradores de cada região do Município, com suas peculiaridades, que garantirão um programa de governo que realmente alcance o que nossa gente precisa”, pontuou.

Marquinhos ressaltou a importância da construção de novas moradias em Caarapó, problema que atinge muitos outros municípios que tem visitado. “Caarapó também enfrenta grande déficit habitacional. O governo precisa se atentar a isso, garantir investimento onde realmente precisa. Aqui em Caarapó, o único projeto que tem atualmente é de construção de 50 casas, com recursos próprios da Prefeitura. Em Campo Grande, entregamos 2.500 e outras 2.500 serão entregues nos próximos anos. Em todo o Estado há muitas pessoas à espera de uma casa própria, o sonho de muitas famílias”, ponderou.

A saúde, pauta constante em diversos municípios visitados, também foi citada pela população como prioridade. Em Caarapó os moradores precisam se deslocar para Dourados em busca de atendimento especializado.

“ A cidade está crescendo e precisa de melhores condições na saúde também. Precisa de investimento maior. Em Campo Grande, durante a pandemia, 37% dos atendimentos eram do interior. As famílias precisam correr para Campo Grande com um enfermo, correndo risco de morrer na estrada, seja em acidente ou por falta de um atendimento. Quantos anos se passaram e o hospital aqui em Dourados não saiu do papel. A regionalização prometida não acontece e isso precisa mudar”, concluiu.