Danos por terremoto na Turquia passam de US$ 100 bilhões

Segundo ONU, problemas na Síria ainda não foram estimados

A Organização das Nações Unidas publicou uma estimativa nesta terça-feira (7) em que aponta que os danos com o terremoto que devastou uma grande área do sul da Turquia em 6 de fevereiro ultrapassam os US$ 100 bilhões. Os dados para a Síria não foram calculados.

Segundo a representante do Programa da ONU para o Desenvolvimento, Louisa Vinton, que foi até Gaziantep nesta terça, uma das cidades mais destruídas, “está muito claro que os danos passarão dos US$ 100 bilhões”.

Os últimos dados oficiais divulgados pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, nesta segunda-feira (6) indicam que o país registrou 46.104 mortes no tremor.

Já a Síria não publica os dados oficiais há vários dias e, conforme relatório da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos, a nação teve 6.790 óbitos tanto nas áreas controladas por Damasco como naquelas dominadas por rebeldes.

Com isso, os tremores do dia 6 de fevereiro mataram 52.894 pessoas, na maior tragédia natural para a região em mais de 100 anos.

Da AnsaFlash