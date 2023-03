Daniel Junior pede conclusão do asfalto no Jardim Guaicurus

O vereador Daniel Junior (Patriota) se uniu aos moradores do Jardim Guaicurus e vai pleitear, junto às autoridades municipais, estaduais e federais, a liberação de recursos para a conclusão da pavimentação asfáltica naquele bairro, localizado numa das regiões que mais cresce em Dourados.

Na semana passada, o vereador se reuniu com moradores do Guaicurus para discutir a mobilização em torno da reivindicação. Assessores do deputado federal Geraldo Resende (PSDB) também participaram.

Na reunião, o vereador se comprometeu com os moradores a interceder junto à prefeitura e as bancadas estadual e federal no sentido de que recursos sejam liberados para que o asfalto chegue até as ruas que ainda não receberam a melhoria. “Compreendo a indignação dos moradores, cujas ruas ainda não foram pavimentadas, pois o desconforto é grande com a lama nos dias de chuva ou a poeira durante a estiagem prolongada. Vamos lutar até que todas as ruas desse importante bairro sejam asfaltadas o mais breve possível”, disse o vereador.