DAC vence Coxim fora de casa e amplia vantagem por vaga na semifinal

Firmino Coruja, no fim do primeiro tempo, e Alemão no segundo, marcaram os gols douradenses no Estádio André Borges

O Dourados AC deu um grande passo rumo à semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (26), pela rodada de ida das quartas de final, o time douradense foi ao Norte do Estado e venceu o Coxim AC por 2 a 0, ampliando ainda mais a vantagem que já tinha no confronto. Firmino Coruja, no fim do primeiro tempo, e Alemão, no segundo, marcaram os gols do jogo.

Os dois times voltam a se enfrentar no domingo (2), às 15h30, no Estádio Douradão. Com a vitória fora de casa, o DAC pode até ser derrotado por até dois gols de diferença que ainda assim garante vaga na semifinal. O CAC precisa de uma improvável vitória por três ou mais gols para reverter a situação. O classificado enfrenta na próxima fase quem avançar entre Novo FC e Operário FC. Na ida, o time de Sidrolândia venceu por 2 a 0 e na volta, domingo em Campo Grande, pode até perder por um gol de diferença para se classificar.

Gols

O Dourados foi melhor quase todo o tempo do jogo no Estádio André Borges e o goleiro Léo Lopes foi quase que um mérito expectador, salvo um chute ou outro de fora da área. Apesar do domínio, o DAC não aproveitou as chances criadas e só nos acréscimos chegou ao gol. Em roubada de bola no meio, Matheus Bastos puxou o contra-ataque, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Dida defendeu, mas no rebote, Firmino Coruja não perdoou e mandou a bola para a rede, abrindo o placar.

A virada em vantagem deu tranquilidade ao time douradense para começar a etapa final mantendo o domínio e não demorou para ampliar. Aos dez minutos, o zagueiro Douglas Alemão deu uma de atacante, tabelou com Coruja, recebeu de volta e, de frente para Dida, soltou a bomba, estufando a rede, fazendo 2 a 0, placar que seguiu até o fim do jogo.

Costa Rica

Na outra partida deste domingo, a SER Chapadão recebeu o Ivinhema FC no Estádio Laertão, em Costa Rica e foi mal. O Azulão do Vale venceu por 3 a 0 e também ficou muito perto da classificação. Thiaguinho, Marquinhos e Bruno marcaram os gols do jogo. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo, no Estádio Saraiva e só uma derrota por três gols ou mais tira o Ivinhema da semifinal. O adversário é o classificado entre Aquidauanense FC e Costa Rica EC. Na ida, o Azulão da Princesa venceu por 1 a 0 e joga pelo empate, na volta, no Laertão.