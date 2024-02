DAC vacila no fim e fica no empate com Aquidauanense no Douradão

Apesar do tropeço, time douradense segue na liderança do Grupo B e com a segunda melhor campanha geral

Empate com gostinho de derrota para o Dourados AC nesta sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Nesta quarta-feira (21), o DAC recebeu o Aquidauanense, vencia por 1 a 0, gol de Flaviano, mas, um vacilo nos acréscimos do segundo tempo e Elvis igualou o placar em 1 a 1.

Apesar do tropeço, o time douradense segue na primeira posição do Grupo B com 13 pontos, quatro a mais que o Aquidauanense, que agora está com nove. O Azulão, porém, tem uma partida a menos e está na briga direta pela liderança nesta reta final de primeira fase. Na outra partida da chave, Novo e Corumbaense ficaram no 1 a 1, em Sidrolândia.

Gols

O primeiro tempo no Estádio Douradão não teve gols, mas o Dourados teve as melhores oportunidades, principalmente nos primeiros dez minutos, quando dominou e perdeu, pelo menos, duas chances claras de abrir o placar, com Túlio Renan e Dandan. Depois, o Aquidauanense melhorou a marcação e conseguiu equilibrar o jogo, mas com poucas chances para os dois lados.

Na etapa final, o técnico Luiz Carlos Cruz voltou com três mudanças no DAC, o que deu maior movimentação ao ataque e, assim, chegou ao gol. Aos dez minutos, Dandan cobrou escanteio pela esquerda, a zaga afastou parcialmente e a bola sobrou para Flaviano, na linha da grande área. O douradense teve espaço para dominar e bater forte. No caminho, a bola desviou no adversário e tirou o goleiro Kaique da jogada.

Depois, o Aquidauanense passou a sair mais para o jogo, enquanto o DAC, recuado, apostava nos contra-ataques, mas sem aproveitar os lances. O segundo gol, porém, parou em boas defesas de Kaique, primeiro em chute de Flaviano e depois em uma bomba de Giovanni que ia no ângulo. No fim, veio o castigo. Aos 48 minutos, em jogada pela esquerda, Bruno Chaves cruzou por baixo e a bola chegou em Elvis. O camisa 10 do Azulão, limpou o zagueiro e bateu no canto esquerdo de Léo Lopes, marcando o gol de empate e fechando o placar em 1 a 1.

Na próxima rodada, o Aquidauanense recebe o Novo, no sábado (24), às 17h, no Estádio Mário Pinto. Já o DAC folga neste fim de semana e volta a campo na nona rodada, dia 2 de março, sábado, às 18h, contra o mesmo Novo, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.