DAC faz apresentação oficial do elenco para o Campeonato Sul-Mato-Grossense

Clube douradense vai para sua quarta participação na competição em busca de lugar na final e competições nacionais

O Dourados AC fez, nesta segunda-feira (15), a apresentação oficial do elenco e comissão técnica contratos para o Campeonato Sul-Mato-Grossense. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Dourados, com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Alan Guedes, o presidente da Câmara, Laudir Munaretto, e o diretor-presidente da Funed (Fundação de Esportes de Dourados), Luis Arthur Spíndola. A proposição foi do vereador Jânio Miguel. O DAC estreia na competição no domingo (21), às 16h, no Estádio Douradão, contra o Corumbaense FC.

O Dourados vai para a sua quarta participação na Série A do Campeonato Estadual, tendo a melhor posição em 2021, quando foi vice-campeão. No ano passado, o time chegou à semifinal, mas faltou uma vitória em casa contra o Operário FC para ser finalista. Agora, o clube busca estar entre os finalistas, o que garante vaga na Copa do Brasil e até a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, reservada para o campeão sul-mato-grossense.

Esse último passo foi lembrado pelo prefeito Alan Guedes, que costuma acompanhar os jogos no Estádio Douradão. “O DAC é o time da cidade, leva as cores de Dourados no uniforme e é por isso que a Prefeitura apoia esse projeto tão importante. Ano passado ficamos por um gol para ser finalista. Esse ano esperamos estar na decisão e chegar também às competições nacionais”.

Segundo o prefeito, o apoio dado ao clube se reflete na chegada de novos parceiros. “O Poder Público tem que apoiar, fomentar a atividade, liderar o processo. Ano passado fizemos isso, apoiando a equipe e esse ano temos um número ainda maior de entes privados ajudando o clube. O papel que nós temos é de unir esses elos da cadeia para termos uma equipe forte. Temos um grande palco que ficou anos abandonado e desta vez o Douradão foi o primeiro estádio, ainda no ano passado, a ter toda a documentação necessária entregue. Tudo isso é fruto de um trabalho sério que a Prefeitura de Dourados faz em parceria com o DAC para oferecer ao cidadão esse lazer que apaixona tanto que é o futebol”, completa.

O presidente Marcos Araújo reconhece esse esforço feito pela equipe da Prefeitura de Dourados. “Nada disso poderia acontecer se o prefeito Alan Guedes não se colocasse sempre à disposição. Sempre viu as nossas dificuldades e nos apoiou como possível. A esperança da nossa torcida são nossos jogadores. Dourados é mais que um time, é uma cidade”, afirma.

Técnico

O catarinense Luiz Carlos Cruz chega ao DAC tendo no currículo o vice-campeonato paranaense de 2023, com o FC Cascavel. Antes de perder a decisão para o Athletico Paranaense, o time deixou pelo caminho o Operário de Ponta Grossa e o Coritiba.

“É uma honra sair de Santa Catarina e chegar em Dourados. DAC veio para mudar a realidade do futebol local, construir um calendário nacional através de uma conquista estadual que para nós será inédita. Contamos com a nossa torcida para que nos carregue nas horas boas e difíceis, que essa parceria é para nos levar aos bons resultados”, disse.

Na primeira fase do Campeonato Estadual, o Dourados AC está no Grupo B, junto com Corumbaense, Aquidauanense FC, Novo FC e Ivinhema FC.

Elenco do DAC

Goleiros: Léo Lopes, João Guckert, Barreto e Henrique

Zagueiros: Abdala, Thiago Moura, Olavo e PV

Laterais: Maurício, Gustavo Alexandre, Matheus Padilha e Júnior Prego

Meias: Rafael Tchuka, Diogo Fogliato, TH, Hildo, Matheus Canhota, Mutuca e Aleff

Atacantes: Danilinho, Biriba, Nonato, Giovanni, Flaviano, Dandan, Pedro Livinho, Rian e Raisson