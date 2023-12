DAC estreia dia 21 de janeiro e já começa a montar o plantel

O Dourados AC começou a divulgar os primeiros contratados para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024. Primeiro chegou o técnico Luiz Carlos Cruz, que tem como referência ter sido vice-campeão paranaense 2023 dirigindo o FC Cascavel. Para o plantel, até agora dois nomes foram confirmados e, entre eles um jogador histórico para o clube: o zagueiro Thiago Moura, autor do primeiro gol da história do DAC. Outros atletas devem ser apresentados até o início dos trabalhos, programados para o próximo dia 27.

Até pela relação com o início da trajetória do DAC, o nome de Thiago Moura foi o primeiro a ser divulgado. “O nosso campeão está de volta, o zagueiro Thiago Moura chega para reforçar o DAC para o Estadual 2024”, diz a postagem que lembra o significado do jogador para o clube. “Thiago Moura é o autor do primeiro gol da história do Dourados e também foi vice-campeão pelo DAC no Estadual de 2021”.

O zagueiro de 34 anos retorna depois de defender clubes do interior paulista, como Botafogo-SP e Comercial-SP, jogou no Camboriu-SC e no Saigon do Vietnã.

Outro nome confirmado é do goleiro Léo Lopes, que retorna ao clube após o bom campeonato que fez em 2023, quando o DAC foi semifinalista. O atleta de 25 anos já passou por várias equipes, entre elas Avaí-SC, Penapolense-SP, Camboriú-SC, Azuriz-PR, Atlético Catarinense-SC, Grêmio Prudente-SP, Iguaçu-PR e Caravaggio-SC.

O DAC contratou o técnico Luis Carlos Cruz, vice-campeão paranaense com o FC Cascavel em 2023.

A estreia no Campeonato Estadual acontece no dia 21 de janeiro, no Estádio Douradão, contra o Corumbaense FC. Os dois times estão no Grupo B, junto com Aquidauanense FC, Novo FC e Ivinhema FC.