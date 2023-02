DAC enfrenta o Novo no Douradão e chama torcida para ajudar Iran

Clube destina toda a renda líquida do jogo para tratamento do garoto de 9 anos que passa por diversas cirurgias

Buscar a reabilitação e se manter na briga pela liderança. Essa é a missão do Dourados AC nesta quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (12), às 15h30, o DAC recebe o Novo FC em disputa direta por posição no Grupo B, já que os dois times estão com três pontos e dois jogos disputados.

A arbitragem é de Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Luiz Carlos Rezende e Claudio Henrique Pereira Verao. A partida pode ser acompanhada pelas rádiosGrande FM 92,1, Coração FM 95,7 e MS Web Rádio. Todas podem ser ouvidas pelo aplicativo Radiosnet.

A partida vale a recuperação do DAC, após derrota para o Ivinhema FC, por 1 a 0, na última rodada. Na partida, o time douradense chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Zé Augusto, melhor em campo com outras defesas decisivas. O gol da vitória adversária no Estádio Saraiva saiu em um pênalti que gerou muita reclamação dos jogadores douradenses.

Para buscar a reabilitação, o técnico Chiquinho Lima tem apenas um problema físico. O meia-atacante Gabriel Marinho, com dores no joelho, está fora. Os demais, todos à disposição do treinador. “O que aconteceu em Ivinhema fica para trás. Temos um jogo complicado contra o Novo e todas atenções precisam estar no adversário se quisermos buscar um bom resultado. Nossa torcida merece isso”, afirmou.

Clube Solidário

Os ingressos custam R$ 20 nas cadeiras cobertas, com meia entrada para estudantes. As bilheterias do Douradão abrem às 14h. O confronto, além da disputa pela liderança, tem ainda o lado solidário. Toda a renda líquida será destinada para tratamento de saúde do garoto Iran Assunção Anderson Martins Ele tem 9 anos e desde os primeiros dias de vida enfrenta luta contra doença rara, além de precisar fazer algumas cirurgias para correção dos membros inferiores.

“Gostaríamos que todos viessem para o Douradão. Além de empurrar o nosso time, vamos ajudar no tratamento do garoto Iran e sua família”, afirmou o presidente do DAC, Marco Antônio.

Essa não é a primeira ação social do clube. Na partida de estreia na competição, contra o Aquidauanense FC, a renda líquida foi utilizada para adquirir cestas básicas para serem distribuídas para famílias carentes. O alimento arrecadado foi entregue aos Vicentinos, entidade que faz assistência à diversas famílias douradenses em situação de vulnerabilidade.