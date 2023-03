DAC enfrenta o Coxim pela ida das quartas de final no André Borges

Jogo deste domingo é o primeiro entre os dois times no confronto por uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual

O Dourados AC começa neste domingo (26) a fase eliminatória do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O adversário das quartas de final é o Coxim AC e o primeiro jogo acontece no Estádio André Borges, às 15h. Arbitragem do jogo é de Paulo Henrique Salmázio, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Edson Campos Mendonça. A partida tem transmissão pelas rádios Grande FM, Rádio Coração FM e MS Web Rádio.

Segunda melhor campanha da primeira fase, com 19 pontos e terminando como primeiro colocado do Grupo B, o DAC leva a vantagem de decidir em casa e de avançar em caso de igualdade de pontos e saldo de gols após os dois jogos. O CAC somou oito pontos e se classificou como quarto colocado do Grupo A. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo (2), às 15h30, no Estádio Douradão.

O técnico Chiquinho Lima não antecipou a escalação, mas o time deve ter a base que jogou a primeira fase, com o retorno de alguns jogadores poupados na partida contra o Operário Caarapoense que fechou a primeira fase. A escalação provável deve ter Léo Lopes no gol; Maurício, Douglas Alemão, Abdala e Diego Saraçol; Daniel Oliveira, Mutuca, Flaviano e Matheus Bastos; Firmino Coruja e Pedro Isidoro.

Outros Jogos

Quem avançar entre DAC e Coxim enfrenta, na semifinal, o classificado entre Novo FC e Operário FC. Na partida de ida, neste sábado (25), o time de Sidrolândia acabou com um tabu e venceu por 2 a 0, gols de Luan e Lisandro. Na volta, em Campo Grande, o Novo pode ser derrotado pela diferença mínima que passa de fase. Ao Galo resta vencer por dois ou mais gols de vantagem, por qualquer placar, para se classificar.

Na outra chave, também no sábado, o Aquidauanense FC venceu o Costa Rica EC por 1 a 0, gol de Matheus Cabañas. Na volta, no Estádio Laertão, o Azulão da Princesa joga pelo empate, enquanto o CREC precisa da vitória. No outro jogo, neste domingo, às 15h, SER Chapadão e Ivinhema FC se enfrentam no Laertão.