DAC enfrenta Corumbaense neste sábado pela terceira vitória seguida e classificação antecipada

Partida no Estádio Arthur Marinho, 18h, terá transmissão pelas rádios Grande FM, N FM e MS Web Rádio

O Dourados AC abre o returno desta primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense jogando longe da torcida. Neste sábado (17), às 18h, o DAC enfrenta o Corumbaense no Estádio Arthur Marinho e pode até antecipar a classificação para as quartas de final. Augusto Domingos Borges Ortega é o árbitro, com Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo como assistentes nas laterais, todos do quadro de arbitragem da CBF. A partida terá transmissão pelas rádios Grande FM 92,5; N FM 102,5 e MS Web Rádio, todas podem ser acompanhadas pelo aplicativo Radiosnet.

O DAC está em bom momento no Estadual e vem de duas vitórias, a última fora de casa, de virada, sobre o Ivinhema por 2 a 1. No primeiro turno, venceu três dos quatro jogos que disputou, inclusive o primeiro sobre o Corumbaense, no Estádio Douradão, por 3 a 0, e os nove pontos conquistados garantiram a liderança do Grupo B, com um ponto a mais que o Aquidauanense, que não joga nesta rodada. Como o Carijó da Avenida é terceiro com cinco pontos, a primeira posição não está em jogo, mas um bom resultado pode até garantir a classificação às quartas de final.

A conta para isso é simples. Dos cinco times da chave, apenas um não avança e, consequentemente, é rebaixado para Série B. A última posição é do Novo, com apenas um ponto. Neste sábado, às 15h30, o time de Sidrolândia recebe o Ivinhema e, se não vencer, a vitória do Dourados valeria a classificação, já que não poderia mais ser alcançado pelo lanterna.

Para buscar o resultado, o técnico do DAC, Luis Carlos Cruz, deve mexer pouco no time que jogou em Ivinhema, mantendo o esquema com três zagueiros. Uma ausência certa é do volante Fogliato, que passou por uma cirurgia facial no início da semana e só volta a jogar em caso do time chegar à fase semifinal. Por outro lado, Daniel Reis, que cumpriu suspensão na última partida, fica à disposição.

Já o atacante Túlio Renan, que entrou bem nas vitórias sobre Novo e Ivinhema, inclusive marcando os dois gols da virada sobre o Azulão, está melhor condicionado fisicamente e pode até aparecer no time titular.

O time provável tem Léo Lopes no gol; Abdala, Thiago Moura e PV; Gustavo Henrique, Mutuca, TH, Aleff e Padilha; Flaviano (Túlio Renan) e Nonato.

