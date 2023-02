DAC empata com Aquidauanense fora de casa e mantém liderança isolada do Grupo B

Time douradense saiu perdendo, buscou virada ainda no primeiro tempo, mas não soube aproveitar chances para garantir a vitória

O returno da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense começou com uma partida sem vencedor. Pela sexta rodada, neste sábado (25), o Dourados AC viajou para enfrentar o Aquidauanense FC e conseguiu o ponto necessário para manter a liderança isolada do Grupo B. O confronto no Estádio Noroeste terminou igual em 2 a 2 no primeiro empate da competição.

Com o resultado, o DAC vai aos dez pontos e segue em primeiro, enquanto o Azulão está, provisoriamente, isolado na segunda posição, com sete pontos. A outra partida da chave acontece neste domingo (26), às 15h, em Caarapó, com o Operário AC, lanterna com três pontos, recebe o Novo FC, quarto colocado com seis, no Estádio Carecão. O Ivinhema FC folga neste fim de semana.

Gols

A partida foi movimentada no primeiro tempo, com o Aquidauanense saindo na frente e virada do Dourados. Aos 17 minutos, Matheus Bastos perdeu a bola no meio para Bruno Chaves e o camisa 10 tocou para Matheus Cabañas que deixou três marcadores para trás e bateu na saída de Léo Lopes, marcando um golaço para o Azulão.

A vantagem durou pouco e, aos 25 minutos, em jogada pela direita, Pedro Isidoro cruzou para Matheus Bastos, bem posicionado na área, cabecear sem chances para Gabriel Gallo, igualando em 1 a 1. Na empolgação, três minutos depois veio a virada. Isidoro, agora pela esquerda, cruzou por baixo para Jair, mais rápido que o marcador, desviar e fazer o segundo gol do Dourados.

Na etapa final, o DAC chegou a marcar com Pedro Isidoro, mas o camisa 11 estava impedido, invalidando o lance. Depois, os douradenses não aproveitaram as chances que tiveram de ampliar a vantagem e foram punidos por isso aos 15 minutos. O lateral Ilgner recebeu na esquerda e o cruzamento foi perfeito para João Victor aproveitar a defesa do DAC mal posicionada e, de cabeça, marcar o gol que fechou o placar em 2 a 2.

De volta ao Douradão

A sétima rodada acontece no meio de semana e o DAC não joga. O Aquidauanense vai à Sidrolândia, na quarta-feira (1º), enfrentar o Novo no Estádio Sotero Zárate. No Estádio Saraiva, o Ivinhema enfrenta o OAC.

No sábado (4), às 15h30, pela sétima rodada, o Dourados recebe o Ivinhema no Estádio Douradão. Os ingressos para o jogo começam a ser vendidos na quarta, nas lojas Camisa 10 e Salim Esportes e tem preço único de R$ 20. Nas bilheterias do Douradão, no dia do jogo, serão vendidas meia entradas para estudantes devidamente identificados. Segundo o presidente do DAC, Marcos Araújo, as primeiras 100 crianças, acompanhadas dos pais ou responsáveis, recebem, de brinde, uma camisa promocional do clube.