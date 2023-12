Da saúde à estética, Odontologia é escolha para quem busca diversidade profissional

Consultórios especializados têm crescimento médio anual de 13%

A Odontologia se consagrou como uma das profissionais mais rentáveis e com grande leque de possibilidades dentro do mercado de trabalho. Atualmente, além de trabalhar a saúde do paciente, os cirurgiões-dentistas também atuam na estética, apontando um aumento de 300% nas especializações de estética da profissão, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética – SBOE.

A SBOE ainda afirma que o Brasil ocupa a segunda posição em número de procedimentos estéticos odontológicos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Além disso, uma pesquisa do Instituto Research and Markets aponta faturamento de US$ 89 bilhões para o setor de odontologia estética até 2030.

“Atualmente, o mercado de Odontologia oferece um leque de oportunidades, principalmente por ser uma área tanto da saúde quanto da estética, em que o profissional pode atuar desde procedimentos para correções e imperfeições bucais à tratamentos estéticos. Sendo assim, o cirurgião-dentista pode trabalhar em áreas como a Harmonização Orofacial, Odontologia Hospitalar, Implantodontia, Ortodontia, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Endodontia, Odontologia Estética, entre outros”, comentou a coordenadora do curso de Odontologia da UNIGRAN, Tainara Bielecki Yamanaka.

A coordenadora ainda revelou que as especialidades que atuam com procedimentos cirúrgicos, como implantodontia e traumatologia bucomaxilofacial, e a harmonização orofacial são as mais rentáveis.

“O curso é valorizado pelo mercado e bastante requerido. As áreas para especialização são as mais diversas e, pela amplitude de áreas que o curso fornece, a pessoa formada em Odontologia pode ter o seu próprio consultório, trabalhar em parceria com outros colegas, atuar como professor/pesquisador ou até trabalhar no setor público”, comentou Tainara.

UNIGRAN

A Odontologia da UNIGRAN é padrão de excelência no país, sendo considerado o melhor do Mato Grosso do Sul e 23º melhor do Brasil, entre os 238 cursos avaliados pelo Ministério da Educação – MEC.

O curso é conceito 4 pelo MEC e conta com infraestrutura de ponta, com uma Clínica Odontológica Multidisciplinar, de mais de 700 m², para todas as práticas profissionais e atendimento à comunidade, além de todos equipamentos necessários, para que, durante os estágios supervisionados, o acadêmico possa experimentar as diversas situações pelas quais irá passar durante o exercício da profissão e um corpo docente altamente qualificado e com prática de mercado.

“O curso de Odontologia da UNIGRAN é pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais e com uma proposta inovadora fundamentada em investimentos contínuos e na capacitação. Possibilita uma sólida formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Os acadêmicos vivenciam as mais diversas situações práticas e atendimentos clínicos considerados essenciais para atuarem no mercado de trabalho”, ressaltou a coordenadora.

Vestibular UNIGRAN

As inscrições para o vestibular UNIGRAN 2024 já estão abertas. Basta acessar o site unigran.br, clicar na aba “Vestibular” e depois “Dourados”. Após preencher o formulário, é necessário fazer a redação.

Caso o candidato escolha não escrever o texto naquele momento, ele pode acessar a página em outro horário. Lembrando que o acesso é permitido por três vezes. O vestibular é on-line e 100% gratuito.