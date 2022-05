Cursos em diversas áreas são opções de qualificação no Senac Hub Academy

O Senac Hub Academy, em Campo Grande, está com inscrições abertas para cursos variados nas áreas da tecnologia da informação, beleza e comércio, todos com início ainda neste mês de abril. Entre as opções, tem o curso Ferramentas de Marketing Digital, com carga horária de 18 horas.

O curso prepara o vendedor para utilizar técnicas e ferramentas de marketing digital a fim de atrair e fidelizar clientes, colaborando para a geração de vendas por meio de ações de divulgação e comercialização de produtos e serviços nas mídias sociais. É destinado a vendedores e demais profissionais que trabalham com vendas em empresas de comércio. As aulas têm início dia 25 de abril, no período noturno.

Outra opção é o curso Experiência de Compra do Cliente, que possibilita ao participante utilizar ferramentas de promoção da experiência de compra do cliente para a conversão em vendas. É destinado ao vendedor e demais profissionais das áreas de vendas e relacionamento com o cliente. As aulas têm início dia 26 de abril.

Na área da tecnologia são três opções:

After Effects cc – Finalização de Efeitos Para Vídeo – O aluno aprende a desenvolver efeitos especiais e animações de elementos com o Adobe After Effects em vídeos. É destinado a profissionais e estudantes que desejem ampliar seus conhecimentos em motion graphics, tendo em vista seu próprio negócio ou atuação em diferentes contextos profissionais, como agências de publicidade, estúdios digitais, produtoras de aplicativos, produtoras de vídeo, produtoras de mídias digitais e empresas de telecomunicações. As aulas têm início dia 25 de abril, no período noturno.

Desenvolvendo Jogos com Pygame – O curso tem como objetivo iniciar os estudantes do ensino fundamental e médio no mundo dos games, capacitando-os a desenvolver jogos utilizando a linguagem Python, com foco na biblioteca pygames. As aulas têm início dia 25 de abril.

Cyberops Associate – O curso apresenta os principais conceitos e habilidades de segurança necessárias para monitorar, detectar, analisar e responder ao crime digital, à espionagem cibernética, às ameaças internas, às ameaças persistentes avançadas, aos requisitos regulamentares e a outros problemas de segurança cibernética que as empresas enfrentam. Curso oficial da Cisco, com início dia 26 de abril.

E tem ainda as opções na área da beleza. Um dos cursos é o Cortes de Cabelo Masculino e Técnicas de Barbear, com início dia 25 de abril. O curso aperfeiçoa o profissional em cortes masculinos por meio de técnicas derivadas da Academia Pivot Point, com docentes qualificados e noções de design de corte e criação. O curso também projeta o profissional cabeleireiro no segmento de Barbearia, com o exercício de técnicas clássicas.

E o curso Morenas Iluminadas, com carga horária de 36 horas. O aluno aprende os segredos da técnica da colorimetria, em como construir as mechas, definindo pontos de iluminação e profundidade em harmonia com a cor predominante no cabelo. As aulas têm início dia 26 de abril.

O Senac Hub Academy fica na Rua Francisco Cândido Xavier, esquina com a Rua 26 de Agosto. Confira mais informações e outros cursos no www.ms.senac.br/hubacademy, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.