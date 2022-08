Curso gratuito de Técnico em Hospedagem é opção de qualificação no Senac Ponta Porã

O Senac Ponta Porã está com inscrições abertas para o curso gratuito de Técnico em Hospedagem, com início dia 23 de agosto, no período noturno, com carga horária de 880 horas/aula. São oferecidas 19 vagas, com bolsas de estudo 100% do Senac Para Todos, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

O PSG tem o objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas com renda familiar mensal, per capita, de até dois salários mínimos. O ingresso nos cursos do PSG se dá por ordem de inscrição do candidato, que deve ser feita pelo http://ms.senac.br/Cursos/ Gratuitos/Consulta-de-Vagas ou presencialmente, na unidade do Senac.

O curso forma profissionais para atuarem em hotéis e também para exercer a hospitalidade em outros prestadores de serviços, que queiram implantar os serviços hoteleiros em seus empreendimentos. Desperta o espírito empreendedor do aluno e o capacita para atuar, operacionalizar e coordenar os serviços de hospedagem, criar intenção emocional em clientes e colaboradores, proporcionar experiências bem sucedidas, melhoria contínua e sustentabilidade do negócio.

O ensino técnico propõe um estudo prático e uma formação mais rápida, com a necessidade de um investimento menor e, por isso, tem despertado o interesse de jovens e adultos. Os cursos técnicos também são ideais para uma rápida entrada no mercado de trabalho em profissões com alta demanda e bem remuneradas.

O Senac Ponta Porã fica na Rua Sete de Setembro, 828, Centro. Mais informações no http://ms.senac.br/Cursos/ Gratuitos/Consulta-de-Vagas, pelo telefone (67) 3431-4342 ou pelo WhatsApp: https://bit.ly/whatssenac.