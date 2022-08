Curso de Artes Cênicas da UFGD apresenta comédia de Nelson Rodrigues

A XI Turma do Curso de Artes Cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) apresenta a comédia “Viúva, porém honesta”, de Nelson Rodrigues, neste domingo (21/08), às 18h, na Mostra Cênica Casulo (MOCCA), que acontece no Espaço Cultural Casulo (Rua Reinaldo Bianchi, 398, Parque Alvorada).

A peça tem 25 atos e 32 apoteoses e é resultado de um ano de pesquisa nas disciplinas de Encenação I e II do curso. Após passar por uma temporada de cinco apresentações no Núcleo de Artes Cênicas da UFGD, com lotação máxima todos os dias, esta será a primeira vez em que será apresentado fora da universidade.

A história gira em torno da família Albuquerque Guimarães e sua mania por especialistas. JB de Albuquerque Guimarães é o diretor do jornal A Marreta, e apesar de nomear ministro pelo telefone, não consegue lidar com a viuvez de sua única filha Ivonete que, depois da morte do marido, resolveu virar uma mulher “honesta” e manter-se fiel à memória do falecido. Preocupado, o pai da jovem convoca especialistas conceituados para solucionarem o problema.

O texto, apesar de escrito em 1957, permanece atual e retrata de forma cômica a hipocrisia da sociedade ao discutir questões como família, imprensa, política, arte e as falsas moralidades por trás dessas instituições. Nelson Rodrigues classifica seu texto como uma farsa irresponsável e apresenta personagens tão corruptos quanto carismáticos que continuamente fingem ser o que não são. A partir de situações absurdas que fazem rir, a peça exibe e critica as fraquezas do ser humano e sua tendência para corromper ou se deixar corromper.

A classificação é de 12 anos, o ingresso custa somente R$ 10,00 e pode ser adquirido na portaria do espetáculo ou, antecipadamente, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, no Casulo. A compra também pode ser feita pelo whatsapp do Casulo (99870-0269).

Além desse espetáculo, a Mostra Cênica Casulo (MOCCA) ainda terá uma Pupa Filosófica com a temática “Impacto da Universidade na formação artística de Dourados”, às 16h, seguida da intervenção artística “Tempos Modernos” de João Dias, egresso do curso de Artes Cênicas da UFGD. Após “Viúva, porém honesta”, acontecerá o show com Angélica, às 20h.

Sinopse

A peça traz a história da jovem Ivonete, filha do Dr. JB de Albuquerque Guimarães, diretor de um dos jornais mais influentes do país: A Marreta. Ivonete, ao ficar viúva de Dorothy Dalton, o crítico de teatro do jornal do seu pai, recusa-se a sentar e fecha-se em um terrível luto em memória de seu falecido marido. Preocupado com o estado da filha, o pai convoca uma comissão de “especialistas” em sexo (todos charlatões) a fim de resolver o caso: Dr. Lupicínio (o psicanalista); Madame Cricri (a ex-cocote); Dr. Sanatório (o otorrino). Somando-se, inesperadamente, a essas três personalidades, surge o Diabo da Fonseca que vindo das profundezas do inferno irá seduzir, perverter e criticar uma sociedade e suas hipocrisias no âmbito familiar, do trabalho, da arte, do amor e do sexo.

Ficha técnica

Direção: Flávia Janiaski

Elenco:

Dr. JB – Mykael Poloni

Pardal – Pietro Bonfim

Dr. Sanatório – Guilherme Ranzi

Dr. Lupicínio – Gabriel Silva

Dr. Lambreta – Nega Carolina

Dorothy Dalton – Thi Oliveira

Diabo da Fonseca – Nórton Marchewicz

Ivonete – Viviane Rassa

Madame CriCri – Laís Romão

Tia Assembléia – Nicole Paiva

Tia Solteirona – Amanda Moreira

Padre – Natalie Melody

Enfermeiros – Geovanna Souza e Larissa Hayashida

Produção: Kaio Ramos

Preparação Corporal e colaboração de cena: Ariane Guerra e Gina Tocchetto

Trilha Sonora: Natalie Melody

Cenografia: Gil Esper e Rodrigo Bento

Iluminação: Gil Esper e Rodrigo Bento

Figurino: Guilherme Ranzi, Thi Oliveira e Viviane Rassa.

Design Gráfico: Bruno Augusto

Maquiagem: Kaori Honda e Loren Lopes

Confecção de adereços: Luci Ana

Serviço

Contato: Casulo (99870-0269) e Flávia Janiaski (99248-9606)

Classificação etária: 12 anos.

Realização: XI Turma do curso de Artes Cênicas

Patrocínio: Macopel Marmoraria LTDA e COMIG Materiais de Construção