CTG começa temporada com almoço dançante em Ponta Porã

Querência da Saudade começa o ano com baile no dia 04 de fevereiro

O CTG – Centro de Tradições Gaúchas – Querência da Saudade, de Ponta Porã, abre a temporada de eventos no ano de 2024 com um grande almoço dançante em seu Galpão Crioulo no próximo domingo, dia 4 de fevereiro.

A maior entidade cultural da fronteira começa a movimentar a sua temporada de eventos de patronagem nova. A partir deste ano, Wagner Vedana assume o cargo de Patrão do CTG Querência da Saudade.

De acordo com Vedana, a meta é manter o nível vencedor do Querência da Saudade. “O CTG Querência da Saudade é uma entidade gigante, um CTG respeitado em todo o Mato Grosso do Sul e temos como missão, dar continuidade aos trabalhos de quem já comandou a casa. Ao lado de toda a patronagem vamos buscar fazer sempre o melhor para nossa entidade”, declarou o novo Patrão.

Wagner Alexandre Vedana assume a patronagem ao lado de sua esposa Karielly Alves. O quadro geral da patronagem deverá ser anunciado no dia da cerimônia de posse, a ser realizada no Galpão Crioulo do CTG Querência da Saudade também no domingo, antes do início do almoço dançante.

Para o dia 4 de fevereiro, o baile será com o Grupo Sokadão, que vai animar a festa com muitas musicas tradicionais gaúchas e regionais. O valor dos convites individuais é de 50 reais e podem ser adquiridos na secretaria do CTG, localizada na Rua Jorge Roberto Salomão – antiga Rio Branco – 1740, Jardim Ipanema. O telefone para maiores informações é o 3431-3477. Antes do almoço que deverá ser servido a partir das 11h30, haverá a cerimônia de posse da nova patronagem. O evento de posse deverá contar com a presença de autoridades do município.

No último dia 25, o Patrão do CTG, Wagner Vedana, ao lado da esposa Karielly Alves e demais integrantes da patronagem, esteve no Paço Municipal para fazer uma visita ao prefeito Eduardo Campos. Na ocasião, Vedana falou ao prefeito dos inúmeros desafios que terá pela frente no comando do CTG Querência da Saudade. O prefeito Eduardo Campos desejou sorte ao novo Patrão e falou em manutenção de parcerias importantes para o fortalecimento da cultura no município.