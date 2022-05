Crianças e adolescentes de escolas públicas de Dourados terão formação musical com Orquestra UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) iniciará, na próxima semana, quatro oficinas de educação musical para aproximadamente 90 estudantes de escolas públicas de Dourados, como parte do projeto “Orquestra UFGD – formação musical”, viabilizado por meio de Acordo de Cooperação com a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FUNAEPE).

As escolas estaduais Vilmar Vieira Matos e Antonia da Silveira Capilé e as municipais Neil Fioravante (CAIC) e Loide Bonfim Andrade receberão oficinas de “Educação Musical com Instrumentos de Sopros”, “Harmonia e Arranjo”, “Musicalização” e “Batuque e Ação”, ministradas por Henry Halisson Duarte, Mailon Salinas e Willian Grando, bolsistas do projeto, selecionados como “músicos formadores”.

O objetivo principal será o de fomentar ações educativas para crianças e adolescentes, desenvolvendo a sensibilidade ao ritmo, percepção auditiva, coordenação sensório-motora e memória, apresentando a diversidade de gêneros musicais, democratizando a música instrumental como linguagem artística e oportunizando o desenvolvimento da concentração, atenção, criatividade e cooperação. As oficinas serão realizadas de maio a dezembro e no final do ano os participantes farão apresentações com a Orquestra UFGD, em concertos itinerantes.

Com as oficinas, a Orquestra UFGD buscará concretizar um dos seus propósitos – a formação orquestral na Região da Grande Dourados. De acordo com a justificativa do projeto, embora existam projetos sociais de bandas e fanfarras em Mato Grosso do Sul, o ensino musical de instrumentos sinfônicos de orquestra carece de mais ações para seu fomento.

Oficina aberta para toda comunidade

Quem tem interesse, mas não é estudante dessas escolas, pode inscrever-se para a oficina de percussão intitulada “Batuque e Ação”, que será feita na UFGD a partir de 10 de maio, com Willian Grando, em duas turmas, às terças-feiras para iniciantes e às quintas-feiras para o nível avançado, sempre das 17h30 às 19h, sem limite de idade. São 12 vagas, as inscrições são gratuitas, estão abertas até 13 de maio e podem ser feitas no formulário eletrônico disponível em: https://docs.google.com/forms/d/1YL42S_qQn5prgb3t_tsSjGLSf8Cia-1–Z3qiz3ifuE