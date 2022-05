Creusimar solicita troca de lâmpadas, tapa-buracos e limpeza em bairro

Durante sessão desta segunda-feira (02), o vereador Creusimar Barbosa (União Brasil) solicitou à Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, a execução de serviços de tapa-buracos em vias públicas nos bairros Jardim Ouro Verde, Jardim Aline, Jardim Monte Líbano, Jardim Márcia e no Jardim Água Boa.

Para o Jardim Maxwell, o vereador solicitou que a Secretaria de Serviços Urbanos providencie a troca de lâmpadas queimadas em postes da rede de iluminação pública.

Creusimar ainda solicitou da Semsur que proceda a limpeza no Residencial Campina Verde, com roçada do mato crescido e troca de lâmpadas da rede de iluminação pública.

“Todas as ações solicitadas buscam dar melhores condições de vida e mais segurança aos moradores desses bairros e também transeuntes que circulam nessas regiões da cidade”, explica o vereador.