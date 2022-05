Crescimento do agronegócio de MS é destaque na abertura da Expoagro

As potencialidades e o crescimento do agronegócio sul-mato-grossense foram assuntos tratados durante a abertura da 56ª Expoagro de Dourados na noite desta sexta-feira (13), no Parque de Exposições. Durante dez dias de feira está sendo esperado um volume de R$ 400 milhões em negócios.

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Angelo Ximenes, destacou a retomada presencial da maior feira agropecuária do Estado. “Esses dois últimos anos exigiram resiliência e com capacidade de trabalho estamos todos aqui para mais uma edição da Expoagro. Somos um Estado forte e o agro não para. Este evento tem uma vasta programação técnica, além de ser vitrine e tendência de negócios”, disse o presidente, que agradeceu o apoio de parceiros como Governo do Estado, Prefeitura, Câmara Municipal, expositores, além de toda a diretoria do Sindicato, produtores rurais e do público que prestigia a Expoagro.

Destacando as potencialidades do agronegócio sul-mato-grossense, o secretário de estado Jaime Verruck (Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico) disse que o Estado terá até o final do ano os melhores indicadores de toda história, de 3,7 milhões de hectares de área cultivada. Com o apoio da Embrapa, segundo ele, chegará em 2025 a 5 milhões de áreas agricultáveis, com esforço e incorporação de novas áreas.

“O Estado é o que mais cresceu nos últimos 10 anos e somos líder em exportação de celulose. Mato Grosso do Sul tem a melhor suinocultura, a melhor atividade de produção por ano, isso é tecnologia e investimento. Somos o Estado que mais exporta carne de peixe”, ressaltou o secretário.

As potencialidades e a alta capacidade de produção do Mato Grosso do Sul, do Brasil, também foram mencionadas pelo diretor da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, Harley Nonato de Oliveira. Conforme ele, o país é capaz de alimentar 800 milhões de pessoas, produzindo com respeito e dignidade, sempre focado na sustentabilidade.

A deputada federal Tereza Cristina agradeceu a todos aqueles que se dedicam ao agronegócio, que não medem esforços para produzir cada vez mais. Para ela, o agro não perdeu a sua força, a sua vontade, porque o produtor brasileiro é desprendido. Já o prefeito Alan Guedes destacou a retomada da feira presencial e os desafios do setor que leva alimentos à mesa de milhões de brasileiros e do mundo.

Estiveram presentes na abertura da 56ª Expoagro deputados federais, deputados estaduais, vereadores, produtores rurais, expositores e trabalhadores dos mais diferentes segmentos. Após a solenidade de abertura, ocorreu visita aos estandes.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital.

