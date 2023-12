Crédito rural já atinge R＄ 22,5 bilhões no Sicoob, alta de 34%

Grande apoiador do desenvolvimento do agronegócio brasileiro, o Sicoob experimentou um crescimento de 34% em suas liberações de crédito rural nesses 5 meses da Safra 23/24, se comparado com o mesmo período do ano passado. Entre julho e novembro, foram R$ 22,5 bilhões contratados, entre os mais diversos programas e linhas disponibilizados aos seus mais de 481 mil cooperados produtores rurais.

As linhas Pronamp e Pronaf contaram com aumento de 25% e 12%, respectivamente, chegando a R$ 4,3 bilhões e R$ 2,8 bilhões contratados. Ainda nesse período, destaca-se o volume contratado como CPRF (Cédula de Produto Rural Financeira), em que houve uma evolução de 564%, alcançando R$ 6,4 bilhões nessa safra e os programas do BNDES com liberação de R$ 930 milhões representando um crescimento de 45%. De acordo com Francisco Silvio Reposse (Diretor Comercial e de Canais), a explicação para esse movimento é a credibilidade que as cooperativas do Sicoob possuem em suas localidades com contatos presenciais nas agências e visitas em suas propriedades.

O Sicoob tem como uma de suas principais expertises o fomento do agronegócio brasileiro, sendo um grande parceiro de pequenos e médios produtores de todo o Brasil. Esse importante setor econômico engloba atividades relacionadas à produção, processamento, distribuição e comercialização de produtos agrícolas e agropecuários.

No Brasil, o agronegócio é um dos propulsores da economia. Em 2022, a cadeia produtiva desse setor representou 24,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

“Temos uma relação muito próxima com o agro, somos um dos principais agentes de incentivo do crescimento sustentável deste setor. Ao longo dos anos, nos aproximamos cada vez mais dos produtores rurais para entender suas necessidades e contribuir com tudo o que está ao nosso alcance para o progresso dos cooperados do segmento”, destaca Reposse.

O valor movimentado nesses 5 meses da Safra 23/24 representa 43% do que o Sicoob estima liberar durante todo o período, chegando a R$ 52 bilhões em junho de 2024.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 7,6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 338 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,5 mil pontos de atendimento, e, em mais de 390 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse aqui para mais informações.