CRAS Vila Vargas é o primeiro a receber o Projeto Famílias Fortes

Programa é uma parceria do IFMS, Governo Federal e Secretaria de Assistência Social de Dourados

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) firmou compromisso com a Secretaria Nacional da Família, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para implementação do projeto-piloto Famílias Fortes no Campus Dourados. A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está na parceria para que o programa ser implantado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de diversos bairros da cidade, atendendo até 450 famílias.

Neste mês de maio, o projeto está no CRAS Vila Vargas, onde já aconteceu o primeiro encontro, na Aldeia Panambizinho. Depois, serão assistidas também famílias registradas nos CRAS Indígena, Canaã I, Jóquei Clube, Guaicurus, Cachoeirinha, Parque do Lago, além de estudantes do IFMS.

O acolhimento dado às famílias foi destacado pela coordenadora do CRAS Vila Vargas, Marcela Catelã Pereira da Silva. “O encontro foi muito acolhedor e importante para todos os participantes deste projeto. São encontros essenciais porque são nesses momentos que as famílias buscarão melhorar a relação entre seus membros”, disse.

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, se mostrou animado com o programa. “Nós prontamente apoiamos a iniciativa e colocamos a prefeitura à disposição das ações do Famílias Fortes, porque entendemos a importância de oportunizar o desenvolvimento pessoal e de grupos familiares”, declara o prefeito.

O projeto tem como objetivo a criação de grupos familiares, onde pais ou seus responsáveis diretos possam ser orientados sobre maneiras eficazes de comunicação e relacionamento, com o intuito de fortalecer o vínculo com crianças e adolescentes. Isso, utilizando-se de uma via de mão dupla mostrando aos pais a importância de apoiar seus filhos e a esses como compreender e valorizar seus pais.

Além disso, diversas ações direcionadas aos relacionamentos das crianças e adolescentes serão desenvolvidas, como lidar com o estresse e a pressão dos amigos e ainda promover uma expectativa de futuro aos jovens.

Recursos

Para isso, o Campus Dourados receberá, por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED), R$ 350 mil para ser investido em equipamentos, material de consumo e bolsas para profissionais envolvidos. Desse total, R$ 50 mil serão investidos na aquisição de equipamentos com sete conjuntos de projetores e notebooks, além de um tablet e uma impressora.

Para materiais de consumo serão destinados R$ 97 mil e para o pagamento de bolsas da equipe a ser formada serão destinados R$ 203 mil. Serão abertas vagas para um coordenador do projeto, dez facilitadores, quatro estagiários, quatro pessoas para apoio/cuidador infantil e uma para apoio administrativo.