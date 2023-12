Covid-19: Reforço da vacina bivalente está disponível nas Unidades de Saúde de Dourados

Após a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil – a JN.1 e a JN.3, o Ministério da Saúde recomenda nova dose de reforço da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade. A orientação é que essas pessoas tenham recebido a última dose do imunizante há mais de seis meses.

Em Dourados, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Sala de Vacinação do PAM estão abastecidas para atender esse público. “Já fizemos essa logística para facilitar o acesso da vacina ao público alvo. Vale ressaltar a importância de se observar a data de quando foi feita a primeira dose da vacina bivalente para respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as aplicações”, explica Edvan Marcelo Marques, gerente do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde).

De acordo com o Ministério da Saúde, é importante que todos atualizem o esquema vacinal com as doses recomendadas para cada faixa etária. A Pasta ressalta que todas as vacinas disponíveis atualmente no Sistema Único de Saúde (SUS) são eficazes contra variantes que circulam no país, prevenindo sintomas graves e mortes. “A vacinação é o principal meio de proteção contra a doença”, reforça Edvan.

Vacinação em 2024

Em outubro, o Ministério da Saúde anunciou, para a partir de 2024, a inclusão da vacina Covid-19 pediátrica no calendário nacional de vacinação e a vacinação da população de alto risco para agravamento da doença. A pasta adiantou o planejamento e já está em andamento a aquisição de vacinas para o calendário do próximo ano. O novo contrato prevê o fornecimento das versões mais atualizadas dos imunizantes, desde que aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além disso, também está disponível no SUS, gratuitamente, o antiviral nirmatrelvir/ritonavir para o tratamento da infecção pelo vírus em idosos com 65 anos ou mais e imunossuprimidos com 18 anos ou mais, logo que os sintomas aparecerem e houver a confirmação de teste positivo.

As Unidades Básicas de Saúde de Dourados atendem de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h e das 13h às 17h. A Sala de Vacinação do PAM atende das 13h às 18h e aos sábados entre 8h e 13h.