Covid-19: MS registra 439 novos casos e quatro óbitos na última semana

Divulgado nesta terça-feira (12) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), boletim epidemiológico semanal de Covid-19 registra mais 439 casos e 4 óbitos pela doença em Mato Grosso do Sul, totalizando 621.552 casos e 11.161 mortes desde o início da pandemia.

Dourados lidera o ranking semanal, com 67 novos casos. Campo Grande vem em segundo com 38 registros e Coronel Sapucaia em terceiro com 32. Junto com Amambai, Três Lagoas, Rio Brilhante, Jardim, São Gabriel do Oeste, Maracaju e Ponta Porã, essas são as dez cidades com mais casos de Covid-19 na semana.

No Brasil já são 38.106.633 casos e 708.021 mortes, e no mundo são 772.138.818 casos e 6.985.964 falecimentos em decorrência da doença.

A taxa de mortalidade no Estado é de 7,4 para cada 100 mil habitantes. Os últimos óbitos foram registrados em Cassilândia, Bataguassu, Três Lagoas e Amambai. Entre as vítimas estão uma mulher de 71 anos, um homem de 63, um jovem de 24 e um bebê de dois meses. Com exceção do jovem, que não tinha comorbidades relatadas, todos tinham doença cardiovascular crônica ou hipertensão.