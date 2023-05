Covid-19: MS registra 304 novos casos e uma morte na última semana

Na última semana foram registrados 304 novos casos de covi19 em Mato Grosso do Sul. Estes dados constam no boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado nesta terça-feira (02). Neste período houve apenas uma morte, um idoso de 78 anos, residente em Campo Grande, e que possuía doença cardiovascular crônica.

Dos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 147 ocorrências, seguido por Dourados (66), Chapadão do Sul (13), Guia Lopes da Laguna (7), Três Lagoas (7), Nova Andradina (6), Nova Alvorada do Sul (5), Paranaíba (5), Cassilândia (4), Ponta Porã (4) e Costa Rica (4). Ao todo 35 cidades tiveram notificações da doença nos últimos sete dias.

O boletim mostra que 11 pessoas estão internadas devido a covid no Estado, sendo nove em leitos clínicos e 2 precisam de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para realizar o tratamento. Neste momento 1.209 pessoas estão em isolamento domiciliar no Estado.