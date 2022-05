Costa Rica vence Serc e decisão do título do Estadual fica para a última rodada

O Costa Rica venceu a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), deixando a decisão do título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 para a última rodada, no domingo (24). O duelo de hoje, atrasado, fechou a nona e penúltima rodada do hexagonal final. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

No Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui (Toca do Pica-Pau), em Chapadão do Sul, o gol que deu a vitória no Clássico do Bolsão e garantiu a Cobra do Norte viva na briga pelo bicampeonato foi assinalado pelo atacante Ikson, aos 15 minutos do primeiro tempo. Isso porque em caso de empate ou derrota do Costa Rica, o título estadual ficaria antecipadamente com o Operário, que lidera o grupo, com 19 pontos.

Com o triunfo fora de casa nesta quarta-feira (20), o Crec chega a 17 pontos e ocupa a segunda colocação da chave única, um a mais que o Naviraiense, que está em terceiro. Portanto, Operário, Costa Rica e Naviraiense vão em busca do troféu na décima e última rodada do certame.

Todos os jogos no domingo (24) começarão às 15 horas. O Costa Rica recebe o Naviraiense no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão). Já o Galo da capital visitará o Aquidauanense, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste). Cumprindo tabela, Dourados e Serc enfrentam-se no Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão).

Confira como está a classificação do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022:

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Operário FC 19 9 5 4 0 12 4 8 2 – Costa Rica EC 17 9 5 2 2 13 7 6 3 – CE Naviraiense 16 9 5 1 3 16 10 6 4 – SER Chapadão 9 9 2 3 4 10 15 -5 5 – Dourados AC 7 9 2 1 6 10 20 -10 6 – Aquidauanense FC 6 9 1 3 5 13 18 -5

Legenda: P – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró/feitos; GC – gols contra/sofridos; SG – saldo de gols

