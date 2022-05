Costa Rica empata em casa com o Grêmio Anápolis pela Série D do Brasileirão

Empate no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), neste domingo (8). Costa Rica e Grêmio Anápolis (GO) ficaram no 1 a 1, em confronto válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D 2022. Para participar da competição, o representante sul-mato-grossense conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O time goiano abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, com Marcos Brazion. No entanto, a Cobra do Norte não demorou para igualar. Um minuto depois, Edson Carvalho empatou para a equipe da casa. As demais partidas da rodada foram: Ceilândia (DF) 1 x 0 Ação (MT), Operário (MT) 0 x 2 Brasiliense (DF) e Anápolis (GO) 1 x 0 Iporá (GO).

Com o resultado, o Costa Rica mantém-se na zona classificatória à próxima fase da Série D do Brasileirão. A equipe de Mato Grosso do Sul está na terceira colocação do grupo A5, com seis pontos. O Brasiliense (DF) é o líder e o Ceilândia (DF) o vice, ambos com sete pontos.

O próximo compromisso da Cobra do Norte será na segunda-feira que vem (16), diante do Anápolis (GO), pela quinta rodada da fase inicial. A bola vai rolar a partir das 19 horas (horário de MS), no Estádio Jonas Ferreira Alves Duarte, em Anápolis (GO).

No total, 64 clubes disputam a competição neste ano, divididos em oito grupos. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série D será realizada de 17 de abril a 25 de novembro. Na primeira fase, os times jogam entre si, com duelos de ida e volta. Os quatro melhores de cada chave avançam ao “mata-mata”.

As quartas de final, etapa que define os quatro clubes que serão promovidos à Série C, vão ocorrer de 20 e 27 de agosto. A final do campeonato será disputada nos dias 18 e 25 de setembro. O campeão será premiado pela CBF com R$ 320 mil e um automóvel, o vice-campeão receberá R$ 250 mil, além de automóvel. O terceiro colocado embolsará R$ 150 mil e o quarto, R$ 100 mil.

O Costa Rica Esporte Clube participa do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D 2022 com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), que destinou R$ 490 mil ao clube via convênio.