Costa Rica é bicampeão sul-mato-grossense de futebol e terá calendário nacional em 2024

O Costa Rica sagrou-se bicampeão sul-mato-grossense de futebol neste domingo (30). Com a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na primeira fase da competição, a Cobra do Norte ficou no 1 a 1 com o Operário, pelo jogo de volta da final, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2023 teve como principal apoiador o Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

De pênalti, o Costa Rica abriu o placar com Bruninho, no final do primeiro tempo, agitando nas arquibancadas os mais de 2.900 torcedores presentes. Segundo a diretoria do clube, é o maior público já registrado no Laertão. Nos acréscimos do tempo complementar, Irapuan empatou para o Galo, porém tardio para buscar uma reação. A primeira partida da final, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, terminou em 0 a 0.

Este é o segundo título conquistado pelo Crec em sua história, que também levantou o troféu em 2021. Agora, para a próxima temporada, a Cobra do Norte possui calendário nacional. O time sul-mato-grossense disputará em 2024 a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa do Brasil, esta que também contará com a participação do finalista Operário.

Para auxiliar nos custos do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Governo de Mato Grosso do Sul, via Fundesporte e Setescc, destinou R$ 1,04 milhão aos clubes participantes. “É um compromisso anual do Governo do Estado, que ajuda diretamente os clubes com despesas ao longo da competição, como hospedagem e alimentação dos jogadores e comissão técnica, taxa de arbitragem e custos com materiais esportivos”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Cerimônia de encerramento

Na quarta-feira (3) será realizada a cerimônia de encerramento do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2023, que contará com a entrega de premiação aos destaques da competição. A solenidade acontecerá no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, às 16 horas.