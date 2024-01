Corte da ONU manda Israel adotar medidas para evitar genocídio

CIJ também rejeitou arquivar denúncia da África do Sul

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), tribunal da ONU com sede em Haia, na Holanda, rejeitou o pedido de Israel para arquivar uma denúncia de genocídio na Faixa de Gaza apresentada pela África do Sul.

Segundo a juíza Joan Donoghue, “alguns atos parecem se enquadrar na convenção sobre genocídio”, o que justifica o prosseguimento do caso.

Além disso, o tribunal ordenou que Israel “tome todas as medidas para evitar quaisquer atos de genocídio” no enclave palestino e puna as pessoas que incitarem esse tipo de crime.

O país judeu também terá de adotar ações “imediatas e eficazes” para permitir o fornecimento de assistência humanitária em Gaza e preservar eventuais provas de genocídio contra palestinos.

Por outro lado, a corte pediu a libertação “imediata e incondicional” de todos os reféns israelenses. No entanto, não há prazo para uma decisão sobre o mérito da denúncia.

A ação sul-africana, apoiada pelo Brasil, pede que a CIJ declare que Israel violou a Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio durante o conflito contra o grupo fundamentalista Hamas na Faixa de Gaza.

A guerra já matou mais de 26 mil palestinos em quase quatro meses, segundo as autoridades do enclave, e é uma reação a atentados terroristas cometidos pelo Hamas em 7 de outubro, que fizeram 1,2 mil vítimas em Israel.

O país judeu também registra 220 baixas militares na incursão terrestre em Gaza. Em seu pronunciamento, Donoghue disse que a CIJ está ciente do tamanho da “tragédia humana” no enclave e manifestou preocupação com a contínua perda de vidas no território.

A audiência ocorreu em meio a manifestações pró-Israel e pró-Palestina em Haia, com a polícia tendo de agir para manter os dois atos afastados um do outro.

Da AnsaFlash