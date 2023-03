Corpo de Bombeiros e PM fazem vistorias e Douradão pode ter mais lugares liberados

Se aprovado, laudos devem ser emitidos no início da próxima semana e entregues à Federação e MPE

Dentro de campo, o Dourados AC vem cumprindo seu papel no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Garantiu classificação para as quartas de final com a primeira posição do Grupo B, com 19 pontos, oito a mais que o Ivinhema FC, segundo colocado, e agora encara o Coxim em confronto eliminatório decidido em dois jogos. A partida de ida acontece neste domingo (26), às 15h, no Estádio André Borges, com transmissão pelas rádios Grande FM, Rádio Coração FM e MS Web Rádio.

Para a partida de volta, dia 2 de abril, no Estádio Douradão, a diretoria do DAC e a Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) trabalham para que outros setores, além das cadeiras cobertas, sejam liberados para o torcedor, aumentando a capacidade de público para os jogos decisivos da competição.

Nesta sexta-feira (24), o diretor-presidente da Funed, Luís Arthur Spinola Castilho, acompanhou vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros nos acessos e dependências dos setores que podem ser liberados e a perspectivas são positivas. “Havíamos atendido todas as orientações feitas. Até segunda-feira (26) deve ser emitido o laudo”. Segundo ele, no início da próxima semana deve ser feita a vistoria da Polícia Militar. “Houve uma visita preliminar nesta semana e fizeram algumas observações, pouca coisa. Até segunda vamos deixar tudo certo”, disse.

Segundo ele, após a emissão desses laudos, os documentos serão enviados para a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e, principalmente, para o Ministério Público Estadual (MPE), responsável pelo aval para o Douradão poder receber um maior número de torcedores, atualmente com 2.500 lugares liberados.

Confira a tabela das quartas de final do Campeonato Estadual