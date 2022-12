Corpo de Bombeiros de Caarapó recebe drone para atender população

Equipamento é específico para monitoramento de grandes áreas de matas com sensor termográfico

Tecnologia é a aposta do Corpo de Bombeiros, de Caarapó, cidade no sul do Estado, para aprimorar o atendimento à população, inclusive no combate de focos de incêndio. Nesta quarta-feira (28), a Corporação recebeu um drone, entregue pela MS Drones, de Dourados, que deve auxiliar nas ocorrências de busca e salvamentos, vistorias em locais de risco iminente e monitoramento florestais em toda a região.

O equipamento foi adquirido através do Conselho Municipal de Segurança de Caarapó, com repasse do Poder Judiciário, e o modelo escolhido é o Mavic 2 Enterprise Advanced, Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) de última geração com uma série de recursos como sistema de visão omnidirecional, câmera térmica, filmagem 4K com até 8 km de alcance, entre outras funcionalidades. Os militares que vão operar o equipamento já receberam o treinamento obrigatório, uma exigência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com o comandante do 9° Subgrupamento, capitão Rafael Henrique Fernandes, a aquisição do drone foi feita através de projeto apresentado no início do ano ao Poder Judiciário Municipal que recebeu parecer favorável do Ministério Público. “Nós temos uma demanda grande de pessoas que se perdem em matas e florestas da região e esse drone tem o recurso termal, ou seja, faz varredura em uma grande área e detecta diferenças de temperatura. Esse recurso serve também para detectar focos de calor e linhas de fogo, o que vai nos auxiliar muito no combate de incêndios florestais, um problema comum em época de seca”, explica.

Adquirir o equipamento em Dourados trouxe ainda a vantagem de suporte e manutenção próximos, em caso de necessidade. “Em janeiro nossa empresa inaugura a MS Drone Enterprise, especializada em equipamentos industriais e de vigilância pública e privada, onde se encaixa a aeronave adquirida pelo Corpo de Bombeiros e que fizemos questão de entregar pessoalmente. Esse modelo é o ideal para as aplicações necessárias e nossa equipe fica à disposição para uma rápida resposta em caso de necessidade”, explica Edinaldo Costa, sócio-proprietário da MS Drone.

Produzido pela Dji Enterprise, empresa chinesa especializada no segmento, o drone Mavic 2 chega a atingir 72 km/h, com autonomia de voo de aproximadamente 30 minutos. “Vamos poder mapear uma área pré-definida com maior agilidade, o que pode ser determinante no resgate com sucesso de pessoas desaparecidas ou que sofreram um acidente de qualquer ordem, precisando de rápido atendimento. Esse drone será muito bem utilizado para atendermos a população de Caarapó e outros municípios da região”, completa o Capitão Henrique.

Serviço

