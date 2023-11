Coronel David solicita ao governador ampliação de vagas no concurso da PM e bombeiros em MS

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve em reunião nesta sexta-feira (17), com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para reforçar seu pedido de ampliação das vagas no curso de formação de soldados e oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militar. A proposta inclui um aumento de 500 vagas para soldados, 20 para oficiais da Polícia Militar e 05 para o Corpo de Bombeiros.

“O governador demonstrou comprometimento em atender mais esta demanda para fortalecer a segurança pública. Riedel nos assegurou que vai realizar reuniões com a equipe técnica do governo para viabilizar a ampliação das vagas na próxima seleção”, afirma Coronel David.

Em outubro, Coronel David formalizou o pedido de expansão das vagas para o curso de formação da Polícia Militar e dos Bombeiros, por meio de indicação apresentada em sessão plenária da Assembleia Legislativa.

O parlamentar destacou em seu pedido a expansão da economia do estado, bem como sua localização fronteiriça como fatores que tornam o fortalecimento da segurança pública uma prioridade.

“A ampliação das vagas no curso de formação é fundamental para suprir a constante carência de efetivo na tropa.”

Em 2022, após várias articulações de Coronel David com o Governo do Estado, foram convocados cerca de 2.500 homens e mulheres para complementar o quadro de servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Perícia Criminal. “Esse é o meu trabalho e o meu dever como homem público, lutar por melhorias e por mais segurança para o nosso Estado”.

O deputado observa que constantemente chega em seu gabinete pedidos de líderes políticos e autoridades do interior do estado em relação à intervenção junto ao Governo Estadual, para o aumento do efetivo em diversas cidades e regiões de Mato Grosso do Sul.

Outra solicitação

Além disso, o deputado solicitou um percentual dos recursos da Loteria Estadual para ser investido no Centro Biopsicossocial, “queremos garantir mais proteção e atenção ao profissional da segurança pública em Mato Grosso do Sul”, conclui.