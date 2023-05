Corinthians perde para o Independiente del Valle na estreia de Luxemburgo e se complica na Libertadores

Atacante Lautaro Diaz foi às redes duas vezes; gol do Alvinegro foi marcado por Róger Guedes

Na estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Corinthians, o Timão não foi bem e foi derrotado por 2 a 1 pelo Independiente del Valle nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Segundo a Gazeta Esportiva, os equatorianos levaram a melhor em noite inspirada do atacante Lautaro Diaz, que foi às redes duas vezes. O gol do Alvinegro foi marcado por Róger Guedes, na primeira etapa.

O Corinthians teve as melhores chances ao longo do duelo, mas não foi eficiente. Contra uma equipe organizada e que soube tirar a velocidade do jogo, o Timão não teve alternativas, especialmente depois do segundo gol dos equatorianos.

Com esse resultado, o Corinthians fica na terceira colocação do grupo E, com apenas três pontos conquistados. O Del Valle, por sua vez, dispara na segunda colocação, com seis unidades. O Argentinos Juniors, que empatou com o Liverpool-URU na rodada, lidera a chave com sete pontos.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Fortaleza. O jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro também será disputado na Neo Química Arena. Pela Libertadores, o próximo duelo será contra o Argentinos Juniors, fora de casa, no dia 24.

O jogo

A primeira etapa foi equilibrada em posse de bola, mas o Corinthians teve as melhores chances. Aos 10 minutos, Róger Guedes recebeu cruzamento de Fagner e finalizou com muito perigo para a defesa de Ramírez. No lance seguinte, em cobrança de escanteio, o zagueiro Murillo acertou a trave do time equatoriano.

Apesar da pressão inicial do Timão, foi o Del Valle quem abriu o placar. Após lance de bate e rebate, Hoyos serviu Lautaro Diaz, que aproveitou a linha adiantada dos mandantes e, com a perna esquerda, fuzilou a meta de Cássio. A equipe comandada por Luxemburgo não se abalou e voltou a criar, primeiro com finalização de Fausto de fora da área para defesa de Ramírez e depois em finalização de Yuri Alberto na rede do lado de fora.

O gol de empate do Corinthians saiu aos 35 minutos, com Róger Guedes. A defesa do Del Valle afastou mal a bola e Adson serviu o camisa 10, que finalizou sem problemas para igualar o marcador. O Timão ainda chegou a virar a partida com Yuri Alberto, mas o tento foi anulado por posição de impedimento.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou em cima do Del Valle, marcando alto e empurrando os visitantes. No entanto, quando parecia que o Timão marcaria, os visitantes voltaram a ficar na frente. Maycon recuou errado e Lautaro Diaz saiu na cara do Cássio, batendo o goleiro.

Aos nove minutos, o Corinthias teve duas chances claras. Em cobrança de escanteio, Gil cabeceou na trave superior de Ramírez e, no rebote, Yuri Alberto acertou novamente o poste. O Del Valle chegou a marcar o terceiro tento com Alcivar, mas foi anulado por impedimento.

Na reta final de jogo, o Corinthians ainda esboçou uma pressão, especialmente com o atacante Pedro sendo acionado pela esquerda. Porém, não foi o suficiente para que o Timão fosse às redes novamente. O Del Valle ainda especulou nos contragolpes, mas pouco levou perigo a Cássio.

Ficha Técnica

Corinthians 1 x 2 Independiente del Valle

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Data: 02 de maio de 2023 (terça-feira)

Horário: às 21h00 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Manuel Vergara (CHI)

Cartões amarelos: Pellerano, Carabajal (Del Valle); Adson, Fausto, Paulinho (Corinthians)

GOLS: Lautaro Diaz, aos 21 minutos do 1ºT e aos 7 minutos do 2ºT, (Del Valle); Róger Guedes, aos 35 minutos do 1ºT (Corinthians)

Público total: 39.984

Renda: R$ 2.658.428, 40

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto (Matheus Araújo), Giuliano (Paulinho), Maycon (Du Queiroz); Adson (Romero), Róger Guedes e Yuri Alberto (Pedro)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramírez; Carabajal, Schunke, García Basso; Fernández, Alcivar (Previtali), Pellerano, Cortez; Ortiz, Lautaro Diaz (Paez) e Hoyos (Kevin Rodriguez)

Técnico: Martin Anselmi