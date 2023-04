Corinthians demite Lázaro e anuncia a contratação do técnico Cuca

Essa será a primeira vez que Cuca dirige o Timão; vínculo vai até o final do ano

Logo após comunicar a saída de Fernando Lázaro do comando técnico, o Corinthians anunciou a contratação do técnico Cuca. Segundo o Lance!., ele assinou contrato até 31 de dezembro de 2023. Trabalho de Lázaro como treinador não terá prosseguimento, mas o profissional segue como auxiliar técnico fixo.

Junto a ele chegam Cuquinha, seu auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho, que se juntarão à comissão técnica permanente do clube. O último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG, encerrado no fim do ano passado. Sua principal conquista foi a Libertadores de 2013, pelo próprio Galo

Em um passado recente, a diretoria alvinegra cogitou a contratação de Cuca para substituir Sylvinho, mas o treinador foi vetado pela condenação de abuso sexual sofrida pelo técnico. Quando atuava pelo Grêmio na década de 80, Cuca e outros três atletas foram acusados de manter relação sexual com uma garota de 13 anos em Berna, na Suíça. Dois anos depois ele foi condenado a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Ele se diz inocente.

Essa será a primeira vez que Cuca comandará o Corinthians. Ao longo de sua carreira, o treinador já dirigiu clubes como São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Santos.