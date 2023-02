Coreia do Norte lança mísseis após exercícios dos EUA

A Coreia do Norte lançou “dois mísseis balísticos de curto alcance” nesta segunda-feira (20), um dia após os Estados Unidos conduzirem exercícios militares aéreos em conjunto com a Coreia do Sul e o Japão.

“Nossos militares detectaram dois mísseis balísticos de curto alcance disparados das áreas de Sukchon, na província do Sul Pyongan, entre 7h e 7h11 desta manhã”, disse o chefe do Estado-Maior Conjunto de Seul.

Mais tarde, a irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, alertou que o país está monitorando os exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

“O uso do Pacífico como campo de tiro depende das ações das forças americanas”, disse Kim Yo-jong em comunicado divulgado pela agência oficial de notícias norte-coreana.

Por sua vez, o secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou sua forte condenação aos lançamentos feitos pela Coreia do Norte e pediu a Pyongyang que pare com as “ações provocativas”, segundo a porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, em nota.

Da AnsaFlash