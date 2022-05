Coreia do Norte dispara 3 mísseis balísticos em direção ao mar

Pyongyang já lançou uma série de projéteis ao longo de 2022

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira (12) três mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Japão, informaram militares da Coreia do Sul.

Os lançamentos dos mísseis balísticos aconteceram poucas horas depois de Pyongyang ter confirmado seu primeiro caso de Covid-19 desde o início da pandemia. Essa foi a 16ª iniciativa do gênero realizada pela nação asiática em 2022.

O Japão, que também detectou os disparos, está analisando a situação para fornecer maior segurança para aeronaves e embarcações. A guarda costeira japonesa pediu para que os navios ao redor das costas do país fiquem atentos com outros possíveis mísseis.

Nos últimos tempos, a Coreia do Norte realizou diversos lançamentos de projéteis para tentar modernizar seu arsenal e colocar uma maior pressão nos Estados Unidos e seus aliados. Esses foram os primeiros testes desde a posse do novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol.

A imprensa asiática informa que há sinais de que Pyongyang vem se preparando para fazer um teste nuclear em uma área remota localizada na região nordeste da Coreia do Norte.

As ameaças nucleares dos norte-coreanos estarão entre os principais temas que Yoon discutirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma reunião marcada para acontecer em 21 de maio em Seul.

Da AnsaFlash