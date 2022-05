Copa Mundo do Futsal Sub-21 etapa nacional tem início em Dourados

Seis jogos movimentaram o primeiro dia da Copa Mundo do Futsal F12.Bet Sub-21 Etapa Nacional. A competição reúne 15 das principais equipes da categoria, direto do Ginásio da Unigran, em Dourados (MS).

Logo na abertura do campeonato, pelo grupo B, o Santo André / Intelli venceu a Acel / Chopinzinho de virada, por 5 x 3, após estar perdendo por 3 x 0. Na sequência, São José dos Pinhais e Vasco da Gama empataram por 2 x 2 em partida válida pelo grupo C. Depois, também pelo grupo B, São Paulo e ACBF empataram pelo placar de 4 x 4.

Ainda no primeiro dia, na abertura do grupo A, o Joinville bateu o Marechal Futsal pelo placar de 4 x 3. Em seguida, o Foz Cataratas venceu o Jaraguá pelo placar de 2 x 1 em jogo válido pelo grupo B.

No último jogo da rodada, o Corinthians, atual bicampeão da Copa Mundo do Futsal Sub-21, venceu os donos da casa do Juventude AG, por 6 x 1.

A Copa Mundo do Futsal segue com os jogos nesta segunda-feira (25). As partidas têm transmissão ao vivo do canal por assinatura do Mundo do Futsal e também do craque Falcão. Confira a programação:

Horários de Brasília

Dia 25 de abril – Segunda-feira – Ginásio da Unigran – Dourados (MS)

10h – São José dos Pinhais (PR) x Foz Cataratas (PR)

12h – Acel / Chopinzinho(PR) x São Paulo (SP)

14h – Pato Futsal (PR) x Joinville (SC)

16h – Corinthians (SP) x Marechal Futsal (PR)

18h – Magnus (SP) x Jaraguá Futsal (SC)

20h – Minas Futsal (MG) x ACBF (RS)

Dia 26 de abril – Terça-feira – Ginásio da Unigran – Dourados (MS)

10h – Jaraguá Futsal (SC) x São José dos Pinhais (PR)

12h – Santo André / Intelli (SP) x Minas Futsal (MG)

14h – ACBF (RS) x Acel / Chopinzinho (PR)

16h – Vasco da Gama (RJ) x Magnus Futsal (SP)

18h – Joinville (SC) x Corinthians (SP)

20h – Juventude AG (MS) x Pato Futsal (PR)

Dia 27 de abril – Quarta-feira – Ginásio da Unigran – Dourados (MS)

10h – ACBF (RS) x Santo André / Intelli (SP)

12h – Jaraguá Futsal (SC) x Vasco da Gama (RJ)

14h – Marechal Futsal (PR) x Pato Futsal (PR)

16h – São Paulo (SP) x Minas Futsal (MG)

18h – Foz Cataratas (PR) x Magnus Futsal (SP)

20h – Joinville (SC) x Juventude AG (MS)

Dia 28 de abril – Quinta-feira – Ginásio da Unigran – Dourados (MS)

10h – Minas Futsal (MG) x Acel / Chopinzinho (PR)

12h – Vasco da Gama (RJ) x Foz Cataratas (PR)

14h – Santo André / Intelli (SP) x São Paulo (SP)

16h – Magnus Futsal (SP) x São José dos Pinhais (PR)

18h – Pato Futsal (PR) x Corinthians (SP)

20h – Juventude AG (MS) x Marechal Futsal (PR)