Copa Gazeta MS Sub-13 está com inscrições abertas até 29 de fevereiro

Competição de base tem apoio da Prefeitura de Dourados e começa em 16 de março

A Copa Gazeta MS Sub-13 Futebol de Campo, edição 2024, está com inscrições abertas. A competição regional é uma das maiores da categoria no Estado e conta com apoio da Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esportes de Dourados). Até a última sexta-feira (23), 11 clubes haviam confirmado participação.

Os jogos da Copa Gazeta MS Sub-13 acontecem no Estádio Tácito Pace, em Indápolis, sempre aos sábados pela manhã. Neste ano, a primeira rodada está marcada para o dia 16 de março e a competição segue até meados de julho. Em 2023, o DS/Ubiratan ficou com o título vencendo, nos pênaltis, o time da Apaefs.

A competição é aberta para equipes de toda a região e teve, nas edições anteriores, além das equipes de Dourados, representantes de Rio Brilhante, Itaporã, Douradina, Caarapó, Maracaju e Fátima do Sul.

A organização planeja manter a Copa Gazeta MS com 16 equipes e, destas vagas, 11 já estão ocupadas com as confirmações de DS/Ubiratan A, DS/Ubiratan B, Apaefs, Esportivo Franco Resende (Maracaju), Escola Flamengo, Colonial EC, Instituto Aefa, Pro Gol Black, Caarapó, Associação Silvino José Bellini (Rio Brilhante) e Pro Gol Blue.

Segundo o diretor-presidente da Funed, Luis Arthur Spíndola, apoiar esse projeto faz parte do objetivo do órgão de fomentar atividades esportivas de base. “Essa competição vem crescendo a cada edição e esses clubes ajudam na formação de atletas que podem, no futuro, defender equipes como o DAC em competições profissionais”, afirma.

As equipes interessadas em participar da Copa Gazeta MS Sub-13 podem solicitar a ficha de inscrição pelo WhatsApp (67) 98478- 8854 ou (67) 3424-0401.