Copa do Brasil: Vasco perde nos pênaltis para o ABC e se despede da competição

Vasco e ABC ficaram no 0 a 0 no tempo normal. Pedro Raul e Orellano falham nas penalidades máximas

Mesmo empurrado por sua apaixonada torcida que compareceu ao estádio de São Januário, o Vasco deu adeus à Copa do Brasil após ser superado por 6 a 5 pelo ABC, na noite desta quinta-feira (16). No tempo regulamentar o confronto terminou em empate de 0 a 0. As informações são da Agência Brasil.

Com a bola rolando, o Cruzmaltino e o Mais Querido não fizeram uma boa apresentação, com a equipe da casa forçando demais nas bolas levantadas na área e criando poucas oportunidades claras de gol no primeiro tempo. Na etapa final o técnico Maurício Barbieri ainda tentou melhorar a produção ofensiva de sua equipe ao colocar em campo os meias Nenê e Orellano, mas as mudanças não deram resultado.

Assim, a igualdade perdurou até o final dos 90 minutos, o que levou a partida para a disputa de pênaltis. E nas penalidades máximas o Vasco ficou muito próximo da classificação, pois Jair, Miranda, Nenê e Puma Rodríguez foram eficientes.

Porém, na hora de confirmar a classificação (já que Walfrido havia perdido pelo ABC), Pedro Raul bateu por cima do gol e adiou o final da disputa. E aí o time potiguar não falhou mais e garantiu a classificação após Orellano chutar muito distante do gol defendido por Simão.

Agora, o ABC aguarda sorteio a ser realizado posteriormente para conhecer seu próximo adversário na competição. A terceira fase da competição também conta com a participação de equipes que conseguiram a classificação direta para esta etapa: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Paysandu, Sport e São Paulo.