Copa do Brasil: Flamengo recebe o Maringá e precisa vencer por mais de 2 gols para avançar

Nesta quarta-feira o Flamengo recebe o Maringá no Maracanã, às 21h30(de Brasília) pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro está em situação incômoda, pois perdeu o jogo de ida por 2 a 0 e precisa reverter o placar.

Segundo o Lance!., é apenas a quinta vez que o clube perdeu o primeiro jogo do mata-mata por dois ou mais gols de diferença em 27 participações. O retrospecto não é animador para o Flamengo já que a equipe só avançou no torneio uma única vez neste cenário.

A façanha aconteceu em 2014. Nas oitavas de final contra o Coritiba, o Fla perdeu a ida por 3 a 0, mas devolveu o placar na volta, avançando nos pênaltis. Antes, foi eliminado em 1998, 2000 e 2005, caiu no principal mata-mata do futebol nacional em situações semelhantes – veja detalhes abaixo.

Se o cenário não é animador, o Flamengo encontra, sim, motivos para acreditar na classificação. Em termos de investimento e qualidade, não há comparação com o elenco do Maringá, que disputará a Série D do Brasileirão em 2023. O time comandado por Jorge Castilho, inclusive, não entra em campo desde o dia 13, quando venceu em casa por 2 a 0. Neste intervalo, o técnico viu quatro de seus titulares serem negociados e deixarem o clube: Marcus Vinícius, Villar, Bianchi e Robertinho.

O Rubro-Negro, por sua vez, mostrou evolução sob o comando de Jorge Sampaoli nas últimas duas partidas. O time tem apresentado maior intensidade – algo característico e cobrado pelo treinador -, algumas variações táticas e o crescimento individual de alguns atletas, como Gerson e Léo Pereira.

De todo modo, o Flamengo conta com sua torcida para conseguir a virada e a classificação no Maracanã.

Os confrontos da Copa do Brasil que o Flamengo perdeu por dois gols ou mais no jogo de ida:



– Oitavas de final de 1998:

Vitória 5×0 Flamengo / Flamengo 5×2 Vitória

– Quartas de final de 2000:

Flamengo 0x4 Santos / Santos 4×2 Flamengo

– Oitavas de final de 2005:

Flamengo 0x2 Ceará / Ceará 1×1 Flamengo

– Oitavas de final de 2014:

Coritiba 3×0 Flamengo / Flamengo 3(3)x(2)0 Coritiba

Confira a situação do confronto entre Flamengo e Maringá, nas oitavas de final da Copa do Brasil:

Maringá se classifica:

– Com qualquer vitória

– Com qualquer empate

– Com derrota por até um gol de diferença

Flamengo se classifica:

– Com vitória por três ou mais gols de diferença

Decisão vai para os pênaltis:

​- Com vitória por dois gols de diferença do Flamengo