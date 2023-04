Coordenador do CEI é um dos palestrantes em curso online sobre imigração

Formação promovida pela Prefeitura de Campo Grande e UEMS enfoca a governança migratória local

A cidade de Dourados é uma das que mais recebe imigrantes no país, de diversos lugares do mundo. Entre os venezuelanos, quase 70% dos que chegam ao Mato Grosso do Sul escolhem Dourados para reiniciar a vida, o que torna o município o quarto que mais recebe cidadãos vindos do país vizinho no Brasil. Apenas Curitiba, Manaus e São Paulo, nesta ordem, estão na frente.

Para explicar o excelente trabalho de acolhida feito pela Prefeitura de Dourados aos imigrantes, o coordenador do CEI (Coordenadoria Especial dos Imigrantes), Jean Kenson Jolne, participa como um dos palestrantes da Formação em Governança Migratória, curso online promovido pela Prefeitura de Campo Grande e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), por meio da Secretaria Municipal de Gestão e realizado pela Escola de Governo de Campo Grande.

Esta edição acontece no próximo dia 26, às 19h, e serão apresentadas as temáticas de participação social e cultural dos migrantes internacionais. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 no site oficial da Prefeitura de Campo Grande.

Haitiano de nascimento e naturalizado brasileiro, Jean é formado em Comunicação Social e cursa Relações Internacionais na UFGD. No CEI, ele é responsável pela equipe que acolhe os cidadãos estrangeiros que chegam ao município, providenciando a documentação necessária para que a imigração seja formalmente legalizada, como emissão do RNM (Registro Nacional Migratório), CPF, carteira de trabalho, entre outros. “Nosso trabalho vai além da burocracia. Nós acompanhamos as escolas da rede pública de ensino nas provas dos alunos estrangeiros, traduções na necessidade de atendimento médico na UPA, na Delegacia da Mulher e outros encaminhamentos gerais”.

Pelo trabalho desenvolvido, a Prefeitura de Dourados recebeu pelo terceiro ano consecutivo o certificado MigraCidades, documento concedido pela OIM (Organização Internacional para as Migrações), agência da ONU (Organizações das Nações Unidas) para migrações. Segundo análise da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), o município cumpriu as diversas etapas do processo de governança migratória.

Em sua palestra, Jean vai falar sobre esse trabalho desenvolvido em Dourados. “Essa experiência com os imigrantes, nosso trabalho de acolhimento e a inserção dessas pessoas na nossa sociedade são assuntos que irei abordar”, completa.