Convênio com UFMS e Mackenzie garante capacitação em mestrado para servidores do Estado

Um convênio de R$ 2,2 milhões firmado nesta segunda-feira (17) entre o Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado), e as Universidade Mackenzie e UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) vai propiciar a implementação do Programa de Mestrado Interinstitucional em Direito Político e Econômico para servidores da carreira jurídica do Estado, como da Procuradoria-Geral e da Defensoria Pública.

O governador Eduardo Riedel salientou que iniciativas como esta fortalecem diversos setores da administração pública do Mato Grosso do Sul. “Precisamos atuar em algumas áreas estratégicas do Estado e o caminho é esse canal de apoio dentro deste ambiente de parcerias”, afirma o chefe do Executivo.

De acordo com a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, a implantação do curso se alinha com os projetos de Governo. “Hoje, a PGE auxilia todas as secretarias, autarquias e fundações. Assim, vamos entregar para a nossa sociedade políticas mais efetivas”, enfatiza.

A Universidade Presbiteriana Mackenzie possui hoje 12 programas de mestrado e também parcerias com organizações internacionais na área de inteligência artificial. Para o reitor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, a celebração de convênios com o poder público e empresas eleva o nível de excelência da Mackenzie.

“Com isso tem sido possível colocar nossos alunos em experiências que possam crescer e progredir, conhecendo a realidade social e competências chaves”, explica o reitor Marco Vasconcelos.

Para o diretor-presidente da Fundect, Márcio Pereira, o curso da Mackenzie é de “excelência, nota alta”. “O apoio trará toda essa expertise para o Estado, sem que os profissionais daqui tenham que se deslocar para São Paulo”.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, declarou que esta capacitação é um modelo inovador e que se encaixa nas necessidades do Estado. Com esta iniciativa, o Governo de Mato Grosso do Sul contribui com o desenvolvimento da carreira jurídica de servidores do Estado, criando possibilidade de qualificação de ponta.

Sobre o Mestrado

A proposta de Mestrado Interinstitucional (Minter) entre UPM (Universidade Presbiteriana Mackenzie) e a UFMS se concilia com o ideal de solidariedade estabelecido pelo Programa de Pós-graduação em Direito Político e Econômico (PGDPE), com o objetivo de fomentar a formação continuada de professores e pesquisadores para suprir a demanda por quadros de qualidade no ensino e na produção científica no País, particularmente, vinculando-se a temas de interesse regional.