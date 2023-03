Contundido, Neymar está fora do jogo contra o Bayer pela Champions

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo contra o Lille e não estará disponível para encarar o Bayern de Munique no duelo de volta das oitavas de final da Champions League. Segundo o Lance!., a informação foi confirmada pelo treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. No jogo de ida, os franceses foram derrotados no Parque dos Príncipes por 1 a 0.

– Não, está fora. Acredito que ele estará fora contra o Bayern de Munique. Nas duas próximas partidas, não teremos Ney disponível. Os três meias (Verratti, Fabián Ruiz e Vitinha) fizeram um grande trabalho contra o Olympique Marseille, estamos mais compactos, ganhamos mais duelos. Com a ausência de Ney, ficaremos com três meias e dois atacantes – disse.

Diante do Olympique Marseille, Kylian Mbappé e Lionel Messi foram os grandes protagonistas na vitória por 3 a 0 no Vélodrome. A dupla jogará junta contra o Nantes, pelo Campeonato Francês, neste sábado, e o confronto servirá como uma espécie de ensaio final para o jogo decisivo na Champions League.

Na atual temporada, Neymar vinha tendo grandes desempenhos com a camisa do Paris Saint-Germain. Em 29 partidas disputadas, o brasileiro marcou 18 gols e contribuiu com 17 assistências para sua equipe.